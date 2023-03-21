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Selectel развернет свою облачную платформу на оборудовании клиентов

Selectel, российский провайдер ИТ-инфраструктуры, объявил о запуске услуги по инсталляции облачной платформы собственной разработки по модели частного облака — on-premise private cloud. Теперь клиенты могут развернуть облачную платформу Selectel (входит в реестр отечественного ПО) на собственном оборудовании в своем или арендованном дата-центре. Решение особенно актуально для компаний, которые ищут замену средствам виртуализации ушедших с рынка вендоров, например, VMware или Microsoft.

Частное облако Selectel включает в себя набор IaaS- и PaaS-сервисов в виде виртуальных машин, управляемых баз данных и кластеров Kubernetes, объединенных общей сетью и дисковым хранилищем.

Функциональность облачной платформы предоставляется по модели лицензирования с сопутствующими услугами по установке и настройке, а также миграции клиентских приложений. Selectel предоставляет сервис по поддержке и регулярному обновлению продукта по мере развития функциональности публичного облака.

Облачная платформа Selectel разрабатывается с 2013 г., она создана на базе open source-технологий без использования проприетарного ПО и совместима с обновлениями из основной ветки разработки OpenStack. С 2021 г. облачная платформа Selectel числится в реестре отечественного ПО.

Рыночной особенностью решения является то, что Selectel организует частную облачную инсталляцию на уже имеющихся у клиента серверах, работает с широким списком совместимого оборудования (HCL, Hardware compatibility list) и не предъявляет жестких требований к организации сети и расположению дата-центров. Этого удалось достичь за счет многолетнего опыта специалистов Selectel по сборке и эксплуатации оборудования с различными серверными компонентами от разных поставщиков.

Константин Ансимов, директор по развитию инфраструктурных продуктов Selectel, сказал: «Частные облака позволяют компаниям организовать многофункциональную среду разработки на собственных серверах и следовать особым требованиям к хранению данных, например, законодательным ограничениям или корпоративным политикам. Еще есть случаи, когда организация предпочитает “наращивать” собственный капитал, в том числе за счет покупки серверов, а не их аренды, — покупка лицензии на использование средств виртуализации также будет эффективным способом организации IT-ресурсов».

Иван Романько, директор по развитию ядра облачной платформы Selectel, отметил: «Мы отмечаем интерес к реализации подобного решения со стороны промышленных и финансовых компаний, а также интеграторов и государственных организаций. Они ищут альтернативы популярным зарубежным платформам виртуализации из-за отсутствия доступа к регулярным обновлениям и технической поддержке напрямую от вендора. Многолетний опыт развития публичного облака позволил Selectel представить рынку качественный программный продукт с возможностью индивидуальной доработки под нужды заказчика».

По оценке Selectel, услуга может войти в топ-3 по объему выручки наряду с арендой bare-metal-серверов и публичным облаком. Помимо организации частного облака on-premise, Selectel предоставляет услугу по развертыванию частного облака на выделенных серверах на базе собственных дата-центров.

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