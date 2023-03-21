ИИ-модель HR-платформы «Пульс» помогает сохранить сотрудников

Благодаря ИИ-моделям оценки рисков оттока персонала внедрение HR-платформы «Пульс» помогает работодателю ежегодно сохранять на 10% больше сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Самой массовой причиной увольнения по собственному желанию является выгорание — свыше 50%. При этом, по оценкам, потери бизнеса из-за необходимости повторного замещения позиции могут составлять от одного до трех окладов сотрудника.

Чтобы предотвращать увольнения по причине выгорания, ИИ-модели «Пульса» анализируют состояние каждого сотрудника: время начала / окончания рабочего дня, нагрузку, болезни, отпуска, настроение участников команды и другие факторы.

Система в реальном времени реагирует на отклонения показателей от нормы и обращает внимание руководителя на факторы выгорания. Получив в «Пульсе» автоматическую задачу или уведомление, руководитель может принять меры по удержанию работника задолго до того, как выгорание привело к решению сотрудника покинуть организацию.

Наталия Ахмина, старший управляющий директор по цифровизации HR Сбербанка: «Преимущество ИИ-модели заключается в том, что она одновременно анализирует большое количество факторов и улавливает сигналы, порой незаметные человеку. По их совокупности ИИ распознает выгорание и прогнозирует риски оттока сотрудников, позволяя руководителям и HR-партнерам действовать проактивно. А так как выгорание, в отличие от неудовлетворенности, сложно диагностировать без ИИ, то данная модель «Пульса» не просто автоматизирует HR-процесс. Она качественно улучшает его и создает дополнительную ценность, помогая эффективнее оказывать сотрудникам поддержку, снижать расходы на повторный наем и укреплять HR-бренд».

Помимо удержания сотрудников, технологии ИИ используется на платформе «Пульс» для решения многих других задач: ранжирования резюме, распознавании и классификации документов, обработки больших объемов данных обратной связи сотрудников (текстовых и голосовых сообщений), персонализации рекомендаций для ежедневного непрерывного обучения сотрудников и т. д. В общей сложности ИИ внедрен в 37 из 41 HR-процессов, автоматизированных в «Пульсе».

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