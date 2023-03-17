«Енисейский объединённый банк» внедрил электронный архив «Этлас»

АИКБ «Енисейский объединённый банк» (Красноярск) внедрил и использует в работе электронный архив «Этлас», интегрированный с финансовыми и бухгалтерскими программами в единое информационное пространство. Об этом CNews сообщил представитель компании «Этлас-софт».

«Енисейский объединённый банк» основан в 1994 г. Он оказывает услуги частным лицам, малому, среднему и крупному бизнесу в Красноярском крае через 33 отделения. Головной офис расположен в столице края Красноярске.

Работа любого банка сегодня почти целиком базируется на информационных технологиях. Если банк работает с физическими лицами и у него есть разветвлённая сеть филиалов, для его эффективной работы критически важно наладить быстрый и надёжный документооборот. Существенно, что останавливать работу банка и обслуживание клиентов для перестройки процессов нельзя.

К оптимизации делопроизводства и документооборота руководство «Енисейского объединённого банка» подошло с учётом всех этих обстоятельств. На первом этапе было решено оптимизировать архивное дело и внедрить в работу электронный архив.

Для решения поставленной задачи было выбрано программное обеспечение российского разработчика «Этлас-софт», поскольку оно обладает необходимой функциональностью: за счёт защиты данных и многоуровневого контроля доступа электронный архив «Этлас» обеспечивает безопасное хранение конфиденциальных финансовых документов и персональных данных клиентов банка; возможность удалённого доступа к электронному архиву позволяет создать для всех филиалов банка единое хранилище документов и другой финансовой информации; электронный архив «Этлас» легко интегрируется с уже используемыми в банке программами и информационными системами; архив поддерживает работу с любыми типами файлов, в том числе со сканами бумажных оригиналов; автоматическое резервное копирование гарантирует безотказность системы.

Чтобы обеспечить юридическую значимость документооборота, базовая версия электронного архива была расширена модулем, обеспечивающим работу с квалифицированной электронной цифровой подписью.

Развёртывание и интеграцию программного обеспечения электронного архива произвели ИТ-специалисты банка. В ходе первоначальной настройки: сформированы группы пользователей и распределены права доступа; созданы карточки документов, правила автоматической нумерации и структура хранения документов;

Сотрудники банка были проинструктированы о работе с электронным архивом и его возможностях. Переход на работу с новым ПО на текущую операционную деятельность банка не повлиял.