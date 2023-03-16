«Бланк» внедрил систему распознавания документов Smart Engines в сервис по работе с самозанятыми

Банк для предпринимателей «Бланк» внедрил систему распознавания документов в собственный сервис по работе с самозанятыми. Решение разработала российская ИИ-компания Smart Engines.

Осенью 2022 г. банк для бизнеса «Бланк» запустил сервис для работы с самозанятыми SOL. SOL берет под контроль все финансовые отношения исполнителя с заказчиком, начиная с момента регистрации исполнителя в качестве самозанятого. Сервис позволяет снимать нагрузку с бухгалтерских и кадровых отделов, что позволяет экономить до 50% времени на работу компании с исполнителями.

Платформа выполняет сразу несколько важных функций: регистрирует физическое лицо в ФНС как самозанятого, обеспечивает документооборот между заказчиком и самозанятым исполнителем, дает возможность формировать чеки и направлять их заказчикам, формирует реестры платежей через систему «1С», проводит выплаты на карты российских банков и др. Сегодня платформой пользуются уже свыше 85 тыс. самозанятых и более 30 крупных компаний.

Для быстрого распознавания документов «Бланк» начал использовать Smart ID Engine — технологическое решение, которое включено в реестр российских программ. ИИ-алгоритмы моментально извлекают данные из паспорта, несмотря на блики, недостаточное освещение, расположение документа под углом или в виде «книжечки». С основного разворота паспорта данные считываются за 0,15 секунды без применения для вычислений GPU.

«По данным ФНС, число самозанятых в РФ продолжает неуклонно расти и по состоянию на февраль 2023 г. составляет уже 6,5 млн человек. Мы рады, что технологии Smart Engines по распознаванию документов позволяет Бланку усовершенствовать процессы регистрации самозанятых и вывести процессы онбординга на новый уровень», — сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

«Мы в «Бланке» стремится создавать лучший сервис для малого бизнеса. Сейчас на рынке большой спрос со стороны предпринимателей на привлечение самозанятых: от разовых заказов до постоянного сотрудничества с отдельными исполнителями. Эти трудовые отношения бухгалтерии и кадровой службе компаний нужно внимательно регулировать, чтобы не попасть на штрафы. Для того, чтобы помочь бизнесу избежать вопросов налоговой, мы создали сервис SOL и внедрили в него систему распознавания документов Smart Engines. Благодаря этому оформление исполнителей в качестве самозанятых проходит очень быстро: мы исключили ошибки из-за ручного ввода данных. Процесс распознавания паспортов выполняется внутри наших информационных систем. Это безопасно, так как персональные данные не передаются для обработки на внешние ресурсы», — сказал Алексей Васильев, сооснователь и финансовый директор банка для бизнеса «Бланк».