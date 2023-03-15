«Почта России» запустила робота для выдачи посылок

«Почта России» запустила в Санкт-Петербурге роботизированный пункт приёма и выдачи отправлений – складомат. Это первое в России подобное устройство, где всю работу выполняет машина. Аппарат выдает посылку в течение 1 минуты.

Складомат автоматизирован, участие сотрудников требуется только для предварительной загрузки посылок через шлюз. После этого устройство само распределяет отправления по полкам в зависимости от габаритов посылок. Благодаря интеллектуальным алгоритмам и машинному зрению аппарат точно знает, где находится каждая посылка, и не совершает ошибок.

Когда посылка попадает в складомат, получателю приходит уведомление с кодом. Чтобы её забрать, необходимо ввести полученную комбинацию на экране аппарата или отсканировать штрих-код из мобильного приложения «Почты». После этого робот найдет и выдаст отправление через клиентский шлюз. Складомат находится в Санкт-Петербурге в отделении № 192289 по адресу: ул. Олеко Дундича, д. 36А, корп. 1. С его помощью можно получить посылки, которые не требуют уплаты таможенных пошлин, не отправлены с наложенным платежом, а также не превышают габариты 560х315х375 мм.

Складомат – полностью российское решение. Его разработало, спроектировало и внедрило специальное конструкторское бюро вычислительной техники «Искра» из Санкт-Петербурга.

«Мы постоянно ищем, тестируем и внедряем новые технологии. Наши логистические центры по своей сути – гигантские роботы, которые сами знают, по какому направлению должна поехать каждая посылка. С 2021 г. у нас работают и роботы-курьеры, доставляя посылки на дом. Уверен, что наш складомат – первое, но не последнее подобное устройство, внедрённое в логистику «Почты», – отметил руководитель департамента открытых инноваций Никита Жучков.

«Нам было очень интересно спроектировать и запустить роботизированное устройство, позволяющее одновременно обрабатывать большое количество посылок и безошибочно выдавать их клиентам без участия оператора. Сегодня мы подготовили складомат уже к приёму отправлений. То есть он уже может определить габариты отправления, его вес, рассчитать стоимость доставки и принять оплату. Остается только согласовать некоторые технологические особенности оформления почтовых отправлений и можно двигаться в сторону опытной эксплуатации и создания единой сети таких устройств», – сказал Олег Солдатов, технический директор СКБ ВТ «Искра».