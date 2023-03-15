Компания НТР – участник выставки и конференции CNews «Искусственный интеллект 2023»

НТР разрабатывает информационные системы на основе искусственного интеллекта с 2000 г.

Компания плотно работает с крупными российскими промышленными предприятиями, госучреждениями, крупным ритейлом и энтерпрайзом и создает сложные решения для цифровизации процессов под конкретные задачи заказчика.

НТР разработал собственный программный комплекс VideoAI.NTR, который средствами компьютерного зрения повышает эффективность производственных процессов и контролирует соблюдение техники безопасности и качество готовой продукции.

К примеру, в 2022 г. для КАМАЗ была разработана и внедрена система распознавания качества окраски деталей. Данная система распознает по видеопотоку с камеры в покрасочном цехе дефекты ЛКП и фиксирует их в журнале, подавая уведомление оператору. Это повысило качество итоговой продукции и сняло нагрузку с оператора.

Также VideoAI.NTR осуществляет контроль охраны труда и действий сотрудников промышленности. Система умеет отслеживать:

наличие СИЗ на сотруднике

нахождение работников в опасных зонах

посторонние предметы в руках (сигареты, телефоны)

длительное отсутствие на рабочем месте

Кроме того, НТР внедряет собственную технологию распознавания речи. В линейке продуктов на основе обработки естественного языка – автоматический трекер задач и сервис цифровой медиатеки совещаний и онлайн-встреч.

Еще один продукт НТР – автономный дрон, осуществляющий инспекции в труднодоступных местах и опасных зонах, в закрытых помещениях без связи и сигнала GPS, на промышленных площадках со скоплением металлических конструкций.

Недавно с помощью дрона НТР была проведена инвентаризация свиней, с целью их пересчета и выявления заболеваний среди животных, на одном из крупнейших свинокомплексов. С помощью дрона НТР также проводятся инвентаризации складских помещений. «Летаем там, где не могут другие», - заявляет НТР.

С этими и другими проектами можно будет ознакомиться у стенда НТР 16 марта 2023 г.