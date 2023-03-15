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«Диасофт» разработала новый программный продукт «Управление лимитами»

«Диасофт» разработала программный продукт «Управление лимитами» для автоматизации процессов настройки лимитов, контроля лимитных правил финансовой организации.

«Управление лимитами» – это самостоятельный программный продукт, который интегрируется с любыми ИТ-решениями, установленными в банке, а также может получать данные из внешних открытых источников. Он входит в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance и реализован в микросервисной архитектуре.

Андрей Симаков, руководитель продуктового направления «Риски и комплаенс» компании «Диасофт», сказал: «Лимиты используются для широкого перечня продуктов и процессов финансовой организации, и часто лимитные правила для каждого направления создаются в разрозненных IT-решениях. В таких случаях нет возможности настраивать их по единым алгоритмам, а общий контроль становится сложной и трудоемкой задачей. Программный продукт от «Диасофт» поможет создать централизованную систему настройки и контроля лимитов, повысить эффективность управления всеми их видами, снизить финансовые и операционные риски».

Продукт предоставляет практически неограниченные возможности создания и гибкой настройки лимитов: в разрезе целей, объектов контроля, сроков, подразделений организации, групп клиентов и многих других параметров. Инструментарий продукта позволяет формировать иерархию и структуру лимитных правил, задавать стратегии и способы контроля на каждом уровне.

Онлайн- и постконтроль исполнения лимитов происходит в автоматическом режиме. При необходимости превышения какого-либо лимита есть функция акцепта этого действия сотрудником банка. Кроме того, можно бронировать лимиты для планируемых операций: заранее указывать сумму операции с тем условием, чтобы она не превысила общий лимит.

В продукт «Управление лимитами» интегрированы инструменты технологической платформы Digital Q.Sensor для мониторинга процессов и создания аналитических дашбордов. Это позволяет получать полную сводную информацию по различным категориям лимитов для аудита и комплексного контроля исполнения лимитных правил.

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