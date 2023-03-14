CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Только 11% россиян разбираются в ИТ

Образовательная платформа GeekBrains совместно с командой исследований VK провели исследование, чтобы узнать уровень осведомленности россиян об ИТ, источники из которых граждане получают информацию о сфере, а также наиболее интересные для них темы в отрасли.

Абсолютное большинство россиян (80%) уверены в том, что в настоящее время каждый в той или иной степени должен разбираться в ИТ, потому что информационные технологии занимают все большую часть нашей жизни. Однако только 11% респондентов утверждают, что хорошо разбираются в теме, более же половины из них знают о сфере лишь какие-то базовые вещи (52%), а более трети (36%) не знают об индустрии практически ничего. При этом 44% опрошенных уверены, что им достаточно неглубокого погружения в новости отрасли, а вот 56% утверждают, что хотят изучить ее более детально.

Для того, чтобы повысить уровень своей осведомленности об ИТ, 17% россиян на постоянной основе интересуются всем, что происходит в сфере, а 51% проявляют эпизодический интерес к наиболее привлекающим их внимание темам в рамках информационных технологий.

Основными источниками получения информации об ИТ более чем для трети россиян являются статьи в СМИ (38%) и небольшие познавательные ролики на YouTube (38%). Четверть узнает актуальные новости из общения с близкими и коллегами (27%), а пятая часть из отраслевых изданий (19%). Чуть реже респонденты обращаются к документальным фильмам об информационных технологиях (15%), блогерам, работающих в этой индустрии (13%), подкастам (10%) и книгам (7%). При этом почти половина опрошенных предпочитают потреблять информацию из российских источников информации (48%) и только 16% уделяют внимание зарубежным. Остальные же в равной степени стараются следить и за теми, и за другими.

В наибольшей степени россияне интересуются темой технологий в повседневной жизни. Так отвечает почти каждый второй респондент – 44%. Также их привлекают темы технологий в медицине (35%), промышленности (27%), образовании (24%) и космосе (20%). Привлекательными остаются и технологии в еде (15%), финансах (14%), искусстве (14%), карьере в ИТ (13%) и менеджменте в ИТ (8%).

Более трети респондентов уверены, что полученные знания об информационных технологиях могут пригодиться им в повседневной жизни (39%) и работе (37%), а также в учебе (16%), так как 54% из них хотели бы связать свою карьеру с технологиями. Кроме того, опрошенные говорят о том, что увлечение ИТ повышает их уровень общей эрудиции (37%) и в четверти случаев помогает даже в простой межличностной коммуникации (27%).

В опросе приняли участие более 1200 респондентов по всей стране в возрасте от 18 до 55 лет.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский производитель «железа» готовит к выпуску тысячи компьютеров на китайских ARM-процессорах

В Минцифры создан Департамент по большим данным и искусственному интеллекту

ИИ создал проект для китайского военного корабля в 300 раз быстрее, чем это делают люди

Две хайтек-«дочки» «Ростеха» вошли в конфликт из-за 150 миллионов

Компания месяцами брала с клиентов деньги за пользование сервисом, который по ошибке удалил ИТ-шник

В Москве усовершенствовали Портал открытых данных

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще