CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Ритейл Розница
|

Группа «Черкизово» автоматизировала работу своих мерчандайзеров

Группа «Черкизово», российский производитель мясной продукции, автоматизировала процессы мерчандайзинга, используя искусственный интеллект. Это позволило компании увеличить представленность ее продукции в рознице.

Группа «Черкизово» в 2022 г. провела успешные испытания мобильного приложения для мерчандайзеров, основанного на технологии компьютерного зрения (Image Recognition) на базе нейронных сетей. Целью его запуска стала автоматизация анализа выкладки продукции компании в магазинах и повышение эффективности работы торговых команд.

Работа с приложением построена следующим образом. Мерчандайзер с помощью телефона делает снимок магазинной полки с продукцией, который в реальном времени обрабатывается нейронной сетью прямо на устройстве. На основе полученных данных менеджмент «Черкизово» может максимально быстро анализировать уровень представленности продукции как в конкретном магазине, так и в отдельно взятых районах, городах и регионах, и, при необходимости, оперативно реагировать на отсутствие каких-либо наименований товара.

В результате использования приложения «Черкизово» удалось добиться значительного улучшения качества и точности предоставляемых мерчандайзерами данных, что в конечном итоге способствует снижению затрат и росту продаж.

«В режиме онлайн мы получаем информацию не только о наличии или отсутствии продукции на полке, но и о соблюдении стандартов выкладки, выполнении плана продаж. Сокращая время отсутствия товара, мы повышаем качество обслуживания конечного потребителя и увеличиваем наш товарооборот», – сказал руководитель отдела внедрения и развития бизнес-приложений ТД «Черкизово» Александр Никонович.

Сейчас приложение уже используется мерчандайзерами «Черкизово» в большинстве регионов, где присутствует продукция компания.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский производитель «железа» готовит к выпуску тысячи компьютеров на китайских ARM-процессорах

В Минцифры создан Департамент по большим данным и искусственному интеллекту

ИИ создал проект для китайского военного корабля в 300 раз быстрее, чем это делают люди

Две хайтек-«дочки» «Ростеха» вошли в конфликт из-за 150 миллионов

Компания месяцами брала с клиентов деньги за пользование сервисом, который по ошибке удалил ИТ-шник

В Москве усовершенствовали Портал открытых данных

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор IRBIS SmartDesk IMFPC105: мини-ПК для офисов и учебных заведений

Лучшие клавиатуры с RGB-подсветкой: выбор ZOOM

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще