«Сбертройка» запустила билетную систему в Хакасии

После успешного тестирования в ноябре 2022 г. в Абакане Республики Хакасия билетная система «Сбертройка» запущена во всем городском транспорте МУП «Троллейбусное управление» города. Более 150 тыс. жителей могут быстро и удобно оплатить проезд банковской картой и наличными.

Современная билетная система «Сбертройка» теперь действует на 8 маршрутах: 1, 9, 10, 3, 4, 5, 7, 8.

«По поручению мэра Москвы С. Собянина мы продолжаем делиться передовыми технологиями в области городского транспорта. После удачного тестирования билетной системы «Сбертройка» в Абакане она заработала на всех маршрутах местного муниципального перевозчика. Благодарим руководство Республики Хакасия и лично главу региона В. Коновалова за желание развивать транспортную систему, запускать современные российские сервисы и делать поездки пассажиров комфортнее», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

У пассажиров появилась возможность привязать банковские карты для оплаты проезда к личному кабинету lkp.sbetroika.ru, где можно легко отслеживать поездки, при необходимости вывести карту из стоп-листа и связаться со службой поддержки с помощью специальной формы.

Для городского перевозчика запуск билетного решения означает установку нового терминального оборудования во всех транспортных средствах, получение системы аналитики и контроля пассажиропотока, удобный интерфейс с отчетными формами, где можно настроить тарифы и выгрузить необходимую информацию.

«Сбер» традиционно выступает партнёром в предоставлении современных инструментов и сервисов, улучшающих жизнь горожан. Теперь каждый житель и гость Абакана может оплатить банковской картой проезд во всех троллейбусах города. Ее удобно пополнять для поездок и оплачивать проезд бесконтактным способом. Также для комфорта пассажирам доступен личный кабинет, где можно посмотреть историю поездок, проверить чек поездки, погасить задолженность по банковской карте», – сказал управляющий Абаканским отделением Сбербанка, Сергей Анисимов.

Также внедрение современной билетной системы выгодно администрации города: власти региона получают инструмент для аналитики пассажиропотока, благодаря которому прозрачность платежей в городском транспорте увеличивается до 70%.

Единая билетная система «Сбертройка» работает в более чем 25 регионах России от Республики Карелия до Хабаровского края. К ней могут подключаться как муниципальные, так и коммерческие перевозчики.

Благодаря билетному решению «Сбертройки» пассажиры оплачивают проезд наличными, банковскими, льготными картами, а в некоторых регионах – и картами «Тройка». Кроме того, по любой карте «Тройка» можно ездить и в других регионах действия карты, а также пополнять баланс в приложениях «Московский транспорт», «Метро Москвы» (это возможно на мобильных устройствах с операционной системой Android и функцией NFC) или в банкоматах «Сбера» по всей стране.