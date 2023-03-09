«Воскресенские минеральные удобрения» повысили уровень производственной безопасности благодаря интеллектуальной видеоаналитике ИТ-компании САТЕЛ

Компания «Визорлабс», входящая в группу компаний САТЕЛ, завершила внедрение системы интеллектуальной видеоаналитики для промышленного предприятия АО «Воскресенские минеральные удобрения» — дочернего предприятия АО «ОХК «Уралхим». В основе решения — система автоматизированного мониторинга соблюдения правил охраны труда VizorLabs Health & Safety. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

АО «Воскресенские минеральные удобрения» является российским предприятем по производству удобрений для сельскохозяйственных культур. К основным видам продукции относятся азотно-фосфорные и азотно-фосфорно-калийные удобрения, а также фосфорная и серная кислоты. Учитывая, что в качестве сырья используются потенциально опасные для здоровья человека вещества и идут сложные технологические процессы, на производственных объектах установлены строгие требования к охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Для автоматического контроля за использованием положенных средств индивидуальной защиты и соблюдением регламентов проведения работ повышенной опасности (далее — РПО) было принято решение внедрить систему видеоаналитики, основанную на использовании нейронных сетей VizorLabs Health & Safety. При реализации проекта особое внимание было уделено зонам, в которых обязательно ношение средств индивидуальной защиты, а также соблюдению правил проведения РПО, что особенно важно для безопасности сотрудников.

«Безопасность сотрудников является нашим основным приоритетом, и именно забота о них в первую очередь была стимулом усовершенствовать систему мониторинга работы в зонах проведения РПО нашего предприятия», — сказал Кирилл Мешков, руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности АО «Воскресенские минеральные удобрения».

После внедрения решения VizorLabs Health & Safety детекторы системы распознают наличие или отсутствие средств индивидуальной защиты, определяют, соответствует ли поведение сотрудников требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, и даже могут идентифицировать переносимые ими предметы. Информация о нарушениях мгновенно передается руководителю структурного подразделения, в службу охраны труда и промышленной безопасности по различным каналам коммуникации: e-mail, внутренняя информационная система предприятия. Это позволяет оперативно реагировать на нарушения и обеспечить их устранение для возобновления безопасного проведения работ.

«В ходе реализации проекта мы адаптировали функционал нашего решения согласно пожеланиям заказчика и успешно внедрили систему интеллектуальной видеоаналитики на производственной площадке АО «Воскресенские минеральные удобрения», что позволило повысить уровень безопасности на предприятии», — отметил руководитель направления разработки систем видеоаналитики и машинного зрения компании САТЕЛ Василий Долгов.

В результате работы видеомониторинга в структурных подразделениях АО «Воскресенские минеральные удобрения» сократилось количество нарушений работниками требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на 15%, а наличие видеоархива и встроенный механизм работы со статистическими данными позволяет проводить планомерную работу по устранению подобных нарушений в будущем.

«Для нас важно поддерживать высокие стандарты на всех уровнях производства. Разработка компании «Визорлабс» позволяет решить проблемы, которые могут приводить к экономическим потерям предприятия при работе с персоналом. Коллеги учли все наши пожелания по настройке функционала и отчетности, и система уже показывает эффективность», — сказал Александр Цедик, начальник управления информационных технологий АО «Воскресенские минеральные удобрения».

«САТЕЛ уделяет особое внимание политике по импортозамещению, и продолжает разрабатывать отечественные программные решения. В рамках данного проекта, помимо собственных разработок компании, были использованы мобильные комплексы видеофиксации российского производства компании “Технощит”. Тесная кооперация между российскими производителями и профессиональный подход к реализации всех запланированных в рамках проекта мероприятий обеспечили введение в эксплуатацию отечественного комплекса интеллектуальной видеоаналитики, не уступающего лучшим мировым образцам», — отметил Павел Замятин, директор по продажам систем видеоаналитики и машинного зрения компании САТЕЛ.

Автоматизация контроля за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и ходом производственных процессов позволяет избежать негативного влияния человеческого фактора, быстрее реагировать на опасные действия и условия, а также снижать потенциальные расходы из-за производственного травматизма и простоя оборудования. VizorLabs Health and Safety — полностью отечественная разработка, включена в реестр Минцифры.

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САТЕЛ — ИТ-компания, работающая на рынке цифровых и инфокоммуникационных технологий с 1995 г. Специализируется на реализации интеграционных проектов по развитию ИТ-инфраструктуры, разработке кастомизированных программных решений и бизнес-приложений, а также на создании и внедрении стратегии цифровой трансформации. Среди клиентов компании как коммерческие организации, так и государственные структуры

АО «Воскресенские минеральные удобрения» входит в число российских предприятий по выпуску фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот. Основными видами продукции предприятия являются азотно-фосфорные (NP) и азотно-фосфорно-калийные (NPK) удобрения, которые применяются на всех почвах и при возделывании различных сельскохозяйственных культур. Кроме того, компания выпускает фосфорную и серную кислоты различных марок. Основным сырьем для продукции завода являются апатит, сера и аммиак.