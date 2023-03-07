ГК «А101» перешла на кадровый электронный документооборот от VK HR Tek

ГК «А101» завершила перевод кадрового документооборота на цифровую платформу VK HR Tek. Это позволило девелоперу полностью перенести в онлайн оформление отпусков и командировок, подписание дополнительных соглашений с сотрудниками и другие процессы. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK HR Tek — решение для цифровизации процессов кадрового делопроизводства. Специалисты VK входят в экспертную группу Минтруда по развитию кадрового электронного документооборота в России, что обеспечивает корректное соблюдение законодательства России при переводе HR-процессов в онлайн.

За счет интеграции в ИТ-инфраструктуру ГК «А101» специалисты кадрового подразделения продолжат работать внутри привычных программ. При этом возможность установить дедлайны для подписания документов поможет соблюдать сроки их сдачи. Точечная настройка атрибутов позволяет соблюдать требования законодательства и регламента компании.

«Новое решение оптимизирует работу HR-подразделения в условиях перехода части персонала на удаленный режим работы. Также оно позволит на 80% сократить использование бумаги и сэкономить на курьерской доставке документов. VK HR Tek отвечает нашим требованиям в части удобства использования и скорости подключения сотрудников», — сказал руководитель отдела разработки систем 1С ГК «А101» Артем Чернов.

В ближайшем будущем ГК «А101» планирует расширить функциональность кадрового электронного документооборота. В частности, оцифровать процесс оформления новых специалистов, а также интегрировать VK HR Tek с внутренним порталом для повышения уровня взаимодействия с сотрудниками.

Директор по развитию HR-сервисов VK Tech Сергей Молчанов: «Компании, у которых сотрудники распределены по разным регионам России и часто работают вне офисных условий, могут оценить не только скорость, но и удобство работы с электронной версией кадрового документооборота от VK».

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Группа компаний «А101» — инвестиционно-строительный холдинг. В настоящее время портфель текущих проектов группы составляет порядка 1,5 млн кв. метров в рамках комплексного развития новых территорий Москвы. В 2022 г. ГК «А101» ввела в эксплуатацию более 827 тыс. кв. метров недвижимости.