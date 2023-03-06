Skillaz внедрила российское ПО для рекрутинга в группу «Самолет» взамен иностранного

Разработчик платформы для автоматизации процессов управления персоналом Skillaz совместно с группой «Самолет» внедрили российское ПО за полтора месяца. Минимальный жизнеспособный продукт (MVP) закрыл критичные задачи рекрутмента группы «Самолет», заменив важнейшие функции иностранного софта. Это позволило сотрудникам компании бесшовно перейти с одного HR-решения на другое, исключив перебои в найме персонала.

Уход с российского рынка ключевых поставщиков цифровых решений поставил перед российским бизнесом необходимость внедрения российского ПО в сжатые сроки. Так, команда группы «Самолет» обратилась к Skillaz с запросом на перестройку рекрутмента.

В рамках партнерства были решены задачи по внедрению российского HR-продукта для автоматизации рекрутмента. На выходе команда «Самолета» получила удобный сервис для улучшения пользовательского опыта сотрудников HR-департамента, нанимающих менеджеров и руководителей, а также самих кандидатов.

В результате совместной работы команд Skillaz и группы «Самолет» рекрутеры продолжили работу с кандидатами, сохраняя прежний уровень автоматизации процессов рекрутмента. С момента запуска проекта в штат «Самолета» было оформлено более тысячи сотрудников. Для этого из ретро базы в Skillaz было перенесено более 100 тыс. профилей кандидатов. Также в систему было заведено более 54 тыс. пользователей, которые создали больше 25 тыс. заявок.

«Мы давно присматривались к российским решениям для автоматизации HR процессов. C уходом иностранного провайдера мы столкнулись с необходимостью перейти на аналог в рекордные сроки. Изначально мы понимали невозможность полноценной реализации проекта и готовились к тому, что весь подбор «уйдет в ручное управление», но этого не произошло. Благодаря слаженной работе команд мы бесшовно заместили ПО на базе Skillaz и планируем к запуску новые проекты уже в I квартале 2023 года», — сказала Елена Кулагина, руководитель направления дирекции сервисов для сотрудников группы «Самолет».

Основные трудности в реализации проекта заключались в сжатых сроках: всего за 7 недель необходимо было заместить ПО, которое использовалось более 2,5 лет. Реализация проекта также осложнялась процессами на стороне группы «Самолет»: нелинейный и очень вариативный процесс отбора с необходимостью постоянно подстраиваться под новые особенности рынка и решения бизнеса; сложная структура компании (функциональное и матричное подчинение), которая требовало возможности предоставлять сотрудникам разный уровень доступа к сервисам. Например, доступ к полям заявки о зарплате возможен только рекрутеру и непосредственному руководителю будущего сотрудника; богатая накопленная история группы «Самолет» ,которую необходимо было перевести в новую систему за 7 недель вместо стандартных шести месяцев.

В 2023 г. «Самолет» планирует полностью интегрировать систему «Skillaz.подбор» в комплексную экосистему автоматизации HR. Интеграция мессенджеров и IP-телефонии расширит возможности коммуникации с кандидатами, а автоматизированный сбор данных позволит проводить широкую сквозную аналитику по ключевым направлениям развития компании.

«Мы впервые столкнулись с задачей внедрения ПО в такие сжатые сроки. Как правило, на реализацию такого проекта требуется не менее полугода, поэтому для всей команды Skillaz это был приоритетный кейс. Мы рады, что такой опыт у нас появился и мы можем предложить его рынку», — сказал Андрей Синякин, руководитель проектного офиса Skillaz.