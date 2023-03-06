Mango Office обновил интеграцию с «Битрикс24»

Mango Office, поставщик SaaS-решений и участник российского рынка виртуальных АТС, обновил интеграцию с «Битрикс24». В списке сервисов, входящих в интеграцию, появились омниканальные чаты и голосовые роботы.

Омниканальные чаты сохраняют в «Битрикс24» всю историю общения с клиентами из текстовых каналов (мессенджеров, почты или с сайта). Голосовые роботы принимают входящие звонки или совершают исходящий обзвон. В момент разговора они могут создать в CRM-системе лид или сделку, заменить или найти необходимую информацию о клиенте. Оба инструмента помогают обеспечить продуктивность работы сотрудников и высокий уровень клиентского сервиса.

«Функциональные возможности интеграции и раньше выходили за пределы простого приема и совершения звонков из CRM, — сказала Марина Иванченко, директор по продуктам и маркетингу Mango Office. — Пользователям «Битрикс24» уже был доступен широкий спектр сервисов, таких как речевая аналитика, коллтрекинг, скрипты разговора и другие полезные инструменты. Интеграция голосовых роботов и омниканальных чатов с CRM-системой открыла новые возможности для оптимизации бизнес-процессов компании по взаимодействию с клиентами и повышению эффективности бизнеса».

В компании уточнили, что интеграцию Mango Office с «Битрикс24» использует более 5 тыс. компаний.

Облачная коммуникационная платформа Mango Office интегрирована более чем со 150 различными бизнес-приложениями: CRM-системами, HelpDesk, ServiceDesk и другими. При этом настройка легко выполняется в личных кабинетах Mango Office и бизнес-приложения клиента. Если вместо стандартной интеграции требуется индивидуальная доработка, которая по максимуму учитывает специфику компании, специалисты разработчика готовы реализовать решение в максимально короткие сроки.