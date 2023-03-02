CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

X-Com оптимизировала информационную систему компании «Электромир»

X-Com завершила проект развития информационной системы компании «Электромир» – российского поставщика электротехнической и кабельно-проводниковой продукции. В результате достигнуто соответствие системы хранения данных актуальным требованиям бизнеса заказчика и создана надежная инфраструктурная основа для его дальнейшего роста.

В связи с постоянным ростом объемов критически важных данных связанных с этим рабочих нагрузок, ресурсы действующей у заказчика системы хранения стали приближаться к пределу аппаратных возможностей. Возникла необходимость в ее модернизации и масштабировании.

Для выбора подрядчика проекта среди системных интеграторов и поставщиков программно-аппаратных средств был проведен открытый тендер. При оценке заявок наряду с ценовыми характеристиками конкурсная комиссия оценивала опыт кандидатов в реализации аналогичных по объему и сложности проектов для предприятий розничной торговли. Победителем была признана группа компаний X-Com.

Проектная команда X-Com проанализировала задачи компании «Электромира» и провела аудит ИТ-инфраструктуры, включая сетевое и серверное оборудование, систему хранения данных, системное и прикладное программное обеспечение. На основании полученных данных был разработан технический проект, предусматривающий интеграцию ряда дополнительных сетевых хранилищ Synology RS3618xs. Устройства поставлены в комплекте с 24 дисками Seagate объемом 8 ТБ каждое и интегрированы в информационную систему заказчика. Выполнен полный цикл пуско-наладочных работ и тестирование.

Synology RS3618xs — сетевая система хранения данных с высоким уровнем производительности, предназначенная для крупных предприятий, нуждающихся в функциональных бизнес-приложениях. Данный сервер упрощает управление данными, оптимизирует работу сред виртуализации и позволяет быстро наращивать емкость хранения с минимальными затратами времени на установку и настройку.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочки» «Ростелекома» и «Ростеха» поцапались из-за крупного госпроекта и выкатили друг другу многомиллионные претензии

Альфа-банк выбил 100 млн руб. из сбежавшей из России Oracle

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

«Тинькофф» и десяток других российских банков изгнаны из магазина приложений для iPhone

В России введут штрафы за использование Telegram и WhatsApp. Пока для банков и госкомпаний

Создается компьютер на основе искусственно выращенных клеток мозга. Он превзойдет кремниевые машины

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще