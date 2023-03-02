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Sitronics Group создает платформу цифрового управления логистикой крупных предприятий

Sitronics Group (входит в АФК «Система») разрабатывает новое решение - платформу управления и оптимизации логистических процессов. Система аккумулирует в едином пространстве все необходимые для доставки грузов, товаров и обмена информацией сервисы. Они включают в себя управление грузовым транспортом и маршрутами, контроль обработки логистических процессов и наблюдение за состоянием груза, ситуационный центр, погодный риск-менеджмент - отслеживание и прогнозы гидрометеорологической и ледовой обстановки.

Решение будет предусматривать интеграцию с ИТ-ландшафтом заказчика, включая внешние ERP-системы, ЭДО, CRM, SRM, ТОиР, складские системы и системы нормативно-справочной информации, управление финансами и бухучет. Платформа обеспечивает все виды грузовой логистики: воздушной, морской и наземной, в том числе учет контейнеров и тары.

«Разрабатываемая нами платформа является актуальным решением для крупных предприятий с территориально распределенной филиальной структурой и мультимодальной логистикой. Она также дополняет наш цифровой портфель для Арктики, зоны с суровыми географическими условиями, которые влияют на оценку экономической эффективности процессов, рентабельности предприятий в регионе вечной мерзлоты. Наша система направлена на то, чтобы снизить затраты, сделать процессы доставки грузов более эффективными, прозрачными, безопасными и управляемыми. Набор функций и сервисов будет настраиваться под задачи и бизнес-процессы каждого конкретного заказчика», - сказал вице-президент по программным продуктам и решениям Павел Дрейгер.

Логистическая платформа позволит решать задачи любого уровня сложности – от отправки заказа до составления аналитического отчета. Фактически она представляет из себя комплекс продуктов, интегрированных и связанных между собой бесшовно. В составе системы модули электронного документооборота, управления заказами, ценообразованием и транспортным парком, взаимодействия с контрагентами, геоинформационная система. Платформа интегрируется с внешними сервисами предоставления спутниковых данных (АИС, ДЗЗ).

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