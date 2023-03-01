Клиентам Softline стала доступна функция бизнес-срезов на платформе Cloudmaster

Команда Cloudmaster (ГК Softline) усовершенствовала Coster – решение для повышения экономической эффективности использования облачных ресурсов. Теперь клиенты могут увидеть траты каждого из бизнес-подразделений на облачную инфраструктуру.

Как правило, компания-клиент облачного сервиса получает общий счет за услуги и не имеет четкого представления о том, кто конкретно и в каких объемах ими пользуется. В этом случае достаточно трудно разобраться, какой именно проект какое количество ресурсов потребляет, что существенно усложняет принятие управленческих решений и приводит к дополнительным расходам.

В Cloudmaster провели собственное исследование потребностей облачных пользователей и выявили необходимость внедрения функции бизнес-срезов. Теперь клиенты могут создать группы фильтров, которые последовательно просуммируют записи биллинга по категориям, в которых пользователь смотрит на свои затраты. Доступно создание групп на основе названий структурных единиц (подписок, аккаунтов, ресурсных групп, vApp и т.д.), по тегам (Azure, AWS) и по типу сервиса (например, диск, ВМ и другие).

Внедрение новой функциональности позволяет компаниям понять, кто и сколько тратит в разрезе продуктов, проектов, бизнес-подразделений и центров финансовой ответственности. Это помогает избежать внеплановых трат и увидеть необходимость корректировки расходов день в день, а не разбираться с неожиданным повышением счета за облачные услуги, когда он придет в конце месяца.

Так, аллокация расходов по бизнес-срезам предполагает появление группы неучтенных трат. Если клиент не ожидал в ней ничего увидеть, но расходы все-таки появляются, то, возможно, он тратил деньги зря, и Coster позволит выявить такую проблему.

«Coster базируется на практике FinOps, которая предполагает финансовый менеджмент облачной инфраструктуры, основанный на данных. Внедрение практики позволяет организациям получать максимальную отдачу от бизнеса. Это актуально для активных пользователей облачных сервисов с разветвленной и сложной внутренней структурой (много команд и много проектов)», – отметил Виталий Секретенко, руководитель департамента разработки в Cloudmaster.