В Москве начали использовать нейросети для контроля состояния дорог

В Москве начали использовать мобильные комплексы, которые помогают городским службам выявлять недочеты в содержании объектов дорожного хозяйства с помощью технологий искусственного интеллекта. Нейронная сеть уже умеет находить ямы, стертую разметку, повреждения бортового камня, загрязнения остановок и дорожных знаков и другие нарушения. Применение ИИ поможет городским службам быстрее узнавать о недочетах, чтобы оперативнее устранять их, отметили в столичном Департаменте информационных технологий.

«Для выявления недочетов в содержании объектов дорожного хозяйства город начал использовать мобильные комплексы, которыми сейчас оборудованы более 20 автомобилей городских ведомств. Это позволяет небольшим количеством средств фиксации анализировать ситуацию во всем городе, а также там, где нет покрытия стационарными камерами или их ракурс не позволяет проанализировать состояние проезжей части и прилегающей к ней территории. Комплексы с помощью нейросети выявляют девять типов нарушений с точностью более 90%. Финальное решение всегда остается за человеком, однако ИИ помогает быстрее находить потенциальные недочеты и сообщать о них городским службам, а это, в свою очередь, позволяет быстрее их устранять», – сказал Дмитрий Головин, начальник управления городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий города Москвы.

Мобильные комплексы представляют собой две камеры высокого разрешения, размещенные под лобовым стеклом автомобиля. Одна камера направлена вперед, на дорожное покрытие, вторая – в сторону: на тротуары, газоны, парковки, бордюры и другие прилегающие к проезжей части объекты. Работа искусственного интеллекта аналогична тому, как это происходит при выявлении недочетов во дворах. Видеопотоки с камер поступают на обработку в нейросеть, которая анализирует кадры на предмет наличия признаков нарушений. Скриншоты с выявленными недочетами направляются на проверку операторам ЦАФАП. Они подтверждают наличие нарушения и передают информацию в работу организациям, ответственным за содержание объектов.

«Время на фиксацию нарушений благодаря нейросети сокращается втрое: ей требуется пять минут, а инспектору – порядка 16. После того, как операторы обнаружили нарушение, об этом оперативно сообщается, например, жилищникам или “Автомобильным дорогам”. Последние уже устраняют выявленные недочеты. Процесс отлажен и происходит достаточно быстро», – отметил Евгений Данчиков, министр правительства Москвы, начальник Главконтроля. «В перспективе планируем ускорить передачу данных, а также расширить число видов выявляемых нарушений», – добавил он. Некоторые регионы уже рассматривают возможность внедрить наработки столицы в практику своих коммунальных служб, заключил Данчиков.

Москва уже пятый год использует искусственный интеллект для контроля содержания дворовых территорий. Нейросеть помогает операторам Центра автоматической фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) находить 25 типов недочетов, в том числе переполненные урны, неубранный снег и другие. Также Госинспекция по недвижимости активно использует нейросети для определения незаконных строительных работ и признаков захламления городской территории.

«На сегодняшний день для мониторинга состояния объектов городской инфраструктуры используется более 170 тыс. камер видеонаблюдения, – сказал Александр Пищелко, руководитель ГКУ «Новые технологии управления». –Искусственный интеллект анализирует скриншоты с камер городской системы видеонаблюдения и передает операторам центра изображения, на которых определены потенциальные недочеты. Затем оператор проверяет информацию и отдает ее в работу коммунальным службам».

Благодаря работе нейросети операторы не тратят время на просмотр всего огромного массива скриншотов, а концентрируются только на тех изображениях, где высока вероятность нарушения. Это помогает быстрее выявлять недочеты и сообщать о них городским службам. Так за 2022 г. ИИ помог выявить 53 тыс. нарушений.