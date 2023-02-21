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Sitronics Group разработала экосистему решений для безопасности на предприятиях в рамках реализации концепции Vision Zero

Sitronics Group (входит в АФК «Система») разработала ряд решений, повышающих физическую и промышленную безопасность, обеспечивающих охрану труда и снижающих риски для предприятий. Портфель разработок и технологий компании соответствует подходу Vision Zero или «Нулевой травматизм», объединяющему безопасность, культуру труда и благополучие работников на всех уровнях производства.

Концепция Vision Zero разработана Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО). Российская Федерация присоединилась к движению Vision Zero, когда между Министерством труда и социальной защиты и МАСО был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по продвижению концепции нулевого травматизма.

В портфеле решений Sitronics Group для безопасности на предприятиях есть собственная разработка - платформа точного позиционирования. Она решает бизнес-задачи, направленные на повышение безопасности, охрану и эффективность труда, оптимизацию ресурсов: позволяет отслеживать местонахождение работников в заданном периметре в режиме реального времени, количество выполненных им рабочих задач и затраченное на работу время, сравнивать план и факт, видеть информацию о произошедших событиях (инцидентах) и выгружать отчетность по каждому сотруднику из поля наблюдения. Помимо контроля технологических рабочих заданий, в системе можно выделить зоны на предприятии, которые считаются опасными. Если сотрудник заходит в «красную» зону, контролирующим сотрудникам поступит оповещение. Кроме того, решение имеет функцию обратной связи – сотрудник в любой момент времени может подать сигнал SOS, если с ним что-то случилось.

В направлении IoT-решений команда Sitronics Group представила также умные часы и специально написанное ПО, которые автоматизируют процесс планирования и назначения задач, помогают осуществлять контроль их исполнения, формировать отчеты о выполнении задач и эффективности работы сотрудников. Также часы обеспечивают безопасность сотрудников и оперативное реагирование в случае ЧП или ЧС. Устройство позволяет отправлять голосовые сообщения и звонить на предустановленные номера.

Сегодня такие решения активно используются строительными компаниями, на заводах и горнодобывающих предприятиях, режимных объектах.

«Системы на основе видеоаналитики и компьютерного зрения, разрабатываемые нашей компанией, также входят в список решений в рамках концепции Vision Zero. Разработки для физической и промышленной безопасности уже сейчас остро востребованы в стратегически важных отраслях и сферах – это и социальные объекты, здравоохранение, логистика и транспорт, промышленность. В некоторых из них внедрение технологии видеоаналитики в перспективе может стать обязательным требованием соблюдения безопасности», – сказал заместитель директора департамента по продвижению продуктов Sitronics Group Виктор Конокотин.

Технология определяет нарушение границ охранной территории, опасное для жизни и здоровья поведение на строительных и промышленных объектах, распознает ЧС, средства защиты, к примеру, наличие строительной каски, и нарушение правил их использования, «читает» автомобильные номера и имеет множество других функций.

Система мониторинга с помощью дронопортов Sitronics Group дополняет портфель продуктов для промышленности, энергетики и строительства: роботизированная станция автоматизирует запуск дрона даже в самых труднодоступных для человека местах. С помощью роботизированного программно-аппаратного комплекса с системой видеоаналитики дрон совершает облеты объектов и передает данные с места в режиме реального времени, не затрачивая на это человеческие ресурсы.

«Мы взаимодействуем с заказчиками и понимаем потребности предприятий в этом направлении, поэтому разработали целый стек решений, который включает как программные, так и аппаратные решения. Мы можем помочь обеспечить безопасное производство и охрану труда на предприятии любой специфики и любого масштаба. Во-первых, от этого зависит бесперебойная работа самих предприятий. Во-вторых, зачастую, промышленные предприятия играют градообразующую роль, их надежность и безопасность важны для экономики и экологии конкретного города или региона», – сказал директор департамента программных продуктов и решений Sitronics Group Алексей Сечкин.

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