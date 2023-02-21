ОПХ перешли на безбумажный кадровый ЭДО

Компания «Объединенные пивоварни хейнекен», один из участников российского пивоваренного рынка, внедрила сервис электронного кадрового документооборота HRlink. 97% сотрудников в 7 пивоварнях по всей России могут оформлять документы в сфере HR со смартфона в несколько кликов.

ОПХ выпускает продукцию под такими брендами как Amstel, Gösser, «Три медведя», «Охота», «Окское», «Степан Разин», «Бочкарев», «Крушовице» и многими другими. В штате компании около 2 тыс. сотрудников, работающих в пивоварнях по всей России, от Санкт-Петербурга до Хабаровска. Многие из них работают в «полевом» режиме. Они появляются в офисе не каждый день — долгое время это сильно осложняло обмен HR-документами с командой. Поэтому в 2020 г. в компании приняли решение об участии в эксперименте Министерства труда и социальной защиты РФ по переводу кадрового делопроизводства в цифру.

Для реализации проекта была выбрана платформа кадрового ЭДО HRlink. Она поддерживает несколько видов подписей: УНЭП, с помощью учетной записи на портале «Госуслуг» или через мобильное приложение «Госключ». Кроме того, HRlink можно быстро развернуть в компании, предусмотрена возможность кастомизации сервиса под конкретные потребности бизнеса, а команда платформы оказывает оперативную техподдержку и быстро решает все возникающие вопросы.

Перевод сотрудников осуществляли спринтами. На сегодняшний день сервис HRlink использует 97% команды ОПХ. Благодаря кадровому ЭДО сократились расходы компании на бумагу, печать, почтовые отправления и электроэнергию, а кадровые специалисты ОПХ могут работать удаленно.

«Первыми мы перевели на HRlink сотрудников из digital-сферы. Они с энтузиазмом восприняли новый формат и стали амбассадорами кадрового ЭДО в компании. Команда высоко оценила скорость подписания документов, строгое соблюдение сроков их согласования и удобство оформления», — сказала Алена Лебедева, HR Operation Manager в ОПХ.

«На сегодняшний день большинство отраслевых лидеров перешло на кадровый ЭДО — даже в производстве, где долгое время идея цифрового HR приживалась с трудом. ООО “ОПХ” стала одним из пионеров КЭДО среди пивоваренных компаний. Решение о цифровизации HR было принято еще несколько лет назад, и в компании ожидали совершенствования законодательства в этой сфере», — сказал Дмитрий Махлин, директор по развитию HRlink.