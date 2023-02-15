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«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Сервер Виртуализации»

«Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Сервер Виртуализации» 10.1. Она предназначена для создания виртуальных и облачных сред, от одиночного сервера до инфраструктуры ЦОДов, и повышает надежность критичных сервисов.

Операционная система работает на компьютерах с процессорами архитектур x86_64 и aarch64. Тем, кто уже использует «Альт Сервер виртуализации» версии 10, рекомендуется обновить ее из репозитория до версии 10.1; обновление бесплатное. В основе операционной системы — ядро Linux std-def-5.10.166-alt1, в котором исправлены все известные уязвимости. Эта работа выполнена специалистами «Базальт СПО» при содействии Технологического центра исследования безопасности ядра Linux при ИСП РАН под эгидой ФСТЭК России.

Пользователям «Альт Сервер виртуализации» 10.1, как и других версий этой ОС, доступны обновленные образы контейнеров, размещенные в реестре контейнеров «Базальт СПО» (аналог Docker Hub).

Улучшения, реализованные в новой версии «Альт Сервер виртуализации» 10.1, затронули поддержку multipath, который используется для создания сетевых хранилищ и для организации LVM-томов. Также по умолчанию теперь устанавливается система конфигурации сети etcnet и пакет kernel-modules-drm, обеспечивающий более высокую производительность графического оборудования (в первую очередь это актуально для платформ aarch64). Включена подсистема инициализации и управления службами systemd 249.14 с исправленными уязвимостями. Улучшена и эксплуатационная документация — в частности, добавлены описания новых функций и лимитов.

Система управления виртуализации PVE, обновленная до версии 7.2, обеспечивает больше настраиваемых сервисов, которые могут быть обработаны на одном узле — благодаря улучшениям в планировщике менеджера локальных ресурсов (pve-ha-lrm). Появилась возможность настраивать через веб-интерфейс желаемый диапазон идентификаторов виртуальных машин или контейнеров и многое другое.

Среди других значимых обновлений — новые образы ОС для установки в облачных окружениях и версии ключевых компонент для создания, управления и мониторинга виртуального контура.

В «Альт Сервер виртуализации» 10.1 устранены ошибки, возникавшие при установке ОС с CD-ROM, подключенного по virtio-scsi (актуально для установки в виртуальную машину PVE).

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