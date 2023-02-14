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Fix Price в России внедрила систему финансового планирования и бюджетирования на платформе Optimacros

Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price в России (ООО «Бэст прайс») в декабре 2022 г. завершила основной этап разработки и внедрения системы интегрированного финансового планирования и бюджетирования. Бюджет компании на 2023 г. был собран на российской платформе Optimacros. Об этом CNews сообщили представители Optimacros.

«Fix Price – динамично развивающаяся сеть, поэтому по мере роста и расширения бизнеса у нас возникла потребность в развитии сервисов для финансового планирования и контроля. Мы искали решение, которое должно было повысить оперативность бюджетного процесса, сделать его менее трудоемким и более надежным. Для реализации поставленных задач была выбрана платформа Optimacros», - сказала руководитель отдела управленческой отчетности Fix Price в России Мария Архипова.

Интегратором проекта выступила команда OptiTeam Consulting. Для работы над проектом была сформирована объединенная команда с участием специалистов интегратора и заказчика. Тестирование результата автоматизации проводилось одновременно с загрузкой в модель продуктивных данных по контуру планирования, что позволило получить тестовую модель системы с предзаполненными финансовыми показателями компании. В нее были объединены и унифицированы более 200 функциональных бюджетов, а также была создана прямая и обратная интеграция с QlikView – основной репортинговой системой Fix Price.

Новая автоматизированная система была полностью готова и протестирована к началу бюджетной кампании на 2023 г.

«Проект показал преимущества рекомендованного вендором и успешно реализованного командой OptiTeam подхода к внедрению платформы Optimacros, при котором появляется возможность начать автоматизацию планирования, опираясь на существующие методологии, понимание областей улучшений и видение целевого результата. Optimacros позволяет не тратить ресурсы на создание многостраничных формализованных технических заданий, которые часто быстро устаревают, а начать показывать пользователям прототипы максимально рано и “на лету” перестраивать, оптимизировать модели в соответствии с уточняющимися требованиями. Как итог, это дает максимальное соответствие ожиданий от целевого решения и результата. Легкая масштабируемость, возможность объединения в единый контур моделей для разных департаментов и подразделений, учет максимального спектра потребностей клиентов – это те инновации, которые теперь доступны и при выборе российской платформы для автоматизации локальных и интегрированных процессов планирования», – отметил Максим Шилов, директор по развитию и продажам «Оптимакрос».

В настоящее время бюджетная модель доступна более 100 активным пользователям и работает в режиме реального времени. В планах Fix Price в России – дальнейшее расширение функционала системы.

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