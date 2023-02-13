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ТТК обеспечит машинным зрением технологические операции с подвижным составом на Приволжской железной дороге

Федеральный оператор связи и провайдер цифровых сервисов компания «Транстелеком» реализует проект по обеспечению машинным зрением технологических операций с тяговым подвижным составом, а также автоматический контроль качества работ в депо Анисовка Приволжской железной дороги.

В основе пилотного проекта – технология видеоаналитики на основе нейросетей, которая является платформой для решения различных задач – от фиксации наличия спецодежды на персонале и распознавания критических ситуаций, до контроля производственных процессов. Система масштабируется и гибко настраивается под требования предприятий любой сферы деятельности.

В рамках проекта специалисты «Транстелекома» создают систему, которая позволяет автоматически формировать отчет о прохождении технического обслуживания в депо. Камеры фиксируют время нахождения локомотива на площадке, отслеживают выполнение обязательных операций и их продолжительность, производят подсчет персонала, участвующего в процессе. Полученные данные анализируются специальным программно-аппаратным комплексом и передаются в информационную систему РЖД. Партнерами в реализации проекта выступают НИИАС «Визорлабс».

«Компания «Транстелеком», как активный участник цифровой трансформации транспортной отрасли, развивает свои компетенции в сфере комплексных проектов. Уверен, что данное решение хорошо зарекомендует себя, как эффективный инструмент для оптимизации работы с подвижным составом и будет способствовать дальнейшему цифровому развитию железных дорог», – сказал директор макрорегиона «Верхневолжский» компании «Транстелеком» Андрей Колесник.

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