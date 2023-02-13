«Сбер» и «1С» помогут бизнесу заменить зарубежные решения для работы с данными

«Сбертех», дочерняя компания «Сбера», и «1С» успешно завершили тестовые испытания по взаимодействию платформы «1С:Предприятие 8» с системой управления реляционными базами данных Platform V Pangolin (версия 5.3.0). Тесты показали совместимость и высокую производительность двух ИТ-решений.

Совместное использование Platform V Pangolin и «1С:Предприятие 8» поможет компаниям эффективно обрабатывать и хранить большие объёмы данных, при этом быть уверенными в надёжности и безопасности своей ИТ-инфраструктуры. Переход компаний на Platform V Pangolin обеспечит их бесперебойную работу в долгосрочной перспективе и поддержку от российского вендора.

Platform V Pangolin — это система управления базами данных (СУБД), которая: обеспечивает высокие показатели надёжности, безопасности, доступности и производительности; полностью подходит для задач импортозамещения (входит в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД); основана на платформе хорошо зарекомендовавшей себя открытой СУБД PostgreSQL и содержит ряд важных доработок; является целевой СУБД в масштабах «Сбера» и других крупных российских компаний. На сегодняшний день более 10 тыс. инсталляций Platform V Pangolin успешно эксплуатируются в составе приложений и сервисов разного уровня критичности и масштаба.

Ключевыми преимуществами Platform V Pangolin по сравнению с другими СУБД являются уникальные функции безопасности хранимых данных и удобства эксплуатации, отмечают в «Сбере».

Безопасность хранимых данных обеспечивается за счёт прозрачного шифрования хранимой информации и параметров подключения, защиты от привилегированных пользователей, гибкого управления парольными политиками, расширенных возможностей аудита действий пользователя и двухфакторной аутентификации.

Удобство сопровождения достигается благодаря генерации отчётов для детального анализа истории активности СУБД, возможности определять время последнего изменения структуры объекта, благодаря отслеживанию блокировок, возникающих в работе СУБД и другим функциям.

Максим Тятюшев, генеральный директор «Сбертеха», сказал: «Решения от "1С" лидируют на рынке ERP-систем в России по количеству внедрений и стали главной альтернативой иностранному ПО в своей категории. Сейчас перед многими российскими компаниями остро стоит вопрос технологической независимости не только ERP-систем, но и СУБД, с которыми они взаимодействуют. Кроме того, во многих действующих инсталляциях вместе с "1C" до сих пор используются иностранные СУБД, многие из которых перестали поддерживаться вендорами. Мы рады предложить рынку отечественную разработку Platform V Pangolin, которая успешно прошла испытания на совместимость с "1С:Предприятие 8" и неоднократно доказала свою эффективность, безопасность, отказоустойчивость и простоту миграции».

Борис Нуралиев, директор «1С», сказал: «Подтверждение совместимости Platform V Pangolin и платформы "1С:Предприятие 8" позволяет рассчитывать на успешное использование данных технологий "Сбертеха" и фирмы "1С" в высоконагруженных системах крупных отечественных организаций».