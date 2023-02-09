Odyssey Consulting Group выводит на рынок усовершенствованную PIM-систему

Эксперты Odyssey Consulting Group (ранее Columbus East) представили новое решение для автоматизации процессов управления мастер-данными в омниканальной модели продаж – Odyssey PIM. Усовершенствования позволяют сократить минимальный срок внедрения на 30% и упростить работу с системой для пользователей.

Преемник Columbus East на рынках России, СНГ, Ближнего Востока и Средней Азии представил новый продукт – PIM-систему на базе Pimcore с улучшенной функциональностью. Решение Odyssey PIM позволяет автоматизировать работу с контентом и централизованно управлять данными о товарах. Помимо стандартной функциональности – возможности управлять контентом на нескольких торговых площадках в режиме онлайн и передавать данные о товарах от производителя ритейлерам и дистрибьюторам – система позволяет: осуществлять массовую загрузку контента с автоматической привязкой изображений к карточке товара; создавать разный контент для разных каналов продаж, автоматически генерируя значения полей; проверять корректность данных при заполнении полей с характеристиками товаров; проверять изображения при загрузке в систему: форматы, размер, соотношение сторон; сократить время работы с контентом за счет настроенного workflow и автоматического наследования атрибутов категории в карточку товара; интегрировать PIM с ERP- и BI-системами Microsoft, Datareon и «1С».

Odyssey PIM включает в себя набор контейнеров для быстрого развертывания системы, комплекс программного обеспечения, необходимого для работы системы, преднастроенные справочники «Продукты», «Поставщики», «Организации», «Бренды», «Производители», «Договоры», настроенные механизмы интеграции со смежными системами и загрузки первоначальных данных. Все эти усовершенствования позволяют сократить срок внедрения системы до 2 месяцев.

Дмитрий Радюкин, директор практики Digital Commerce, сказал: «Решение Odyssey PIM – это квинтэссенция нашего опыта работы с ведущими ритейлерами: Spar, Hoff, “Л’Этуаль”, “Золотое Яблоко”. Мы создали универсальные настройки и подключаемые модули, которые учитывают основные требования компаний к управлению контентом и обеспечивают быстрый подход к внедрению. Результат использования такой системы – сокращение операционных затрат, возможность расширить ассортимент компании без дополнительных усилий и ускорение вывода товаров на рынок».