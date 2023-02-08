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Hoff перенесет часть своих данных в Yandex Cloud

Российский ритейлер Hoff договорился о переносе части своих данных в Yandex Cloud. Компания запустила в облаке новую глобальную аналитическую систему на базе сервисов платформы данных облачного провайдера. Она поможет Hoff справляться с пиковыми нагрузками, повышать эффективность работы команд продуктовой и маркетинговой аналитики и оперативно устранять неточности в данных.

В Yandex Cloud уже перенесено более 50 TБ данных Hoff. Совместно с агентством Aero команда ритейлера создала единые принципы хранения, подготовки и очистки данных в аналитической системе. Она легко масштабируется и позволяет эффективно обрабатывать данные о поведении пользователей в интернет-магазине. Создание аналитического отчета внутри компаний обычно занимает несколько дней, а в Hoff этот процесс сократился до 20 минут. Также в облаке выстроена система мониторинга алертинга для регулярного контроля качества данных. Теперь аналитики Hoff могут оперативно узнавать о сбоях в данных через мессенджеры. Скорость реагирования на ошибки в данных увеличилась в 3 раза.

Для эффективной работы с данными ритейлер использует инфраструктурные мощности Yandex Cloud и инструменты платформы данных на основе разработок с открытым исходным кодом. Управляемые сервисы на основе решений с открытым исходным кодом быстрее обновляются, обеспечивают гибкий процесс разработки и позволяют избежать привязки к поставщику.

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