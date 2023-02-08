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Directum выпустила новое решения для управления корпоративными знаниями

Directum представила новый инструмент, который помогает сохранять и передавать знания и опыт сотрудников, собирая их в информативную базу. В ней можно легко создавать и редактировать статьи, а также делиться ими с коллегами.

Со временем в компаниях накапливается большой объем информации, которая часто передается устно от сотрудника к сотруднику: практические рекомендации, кейсы, инструкции. Обычно такие знания хранятся разрозненно или не фиксируются. В результате они теряются либо остаются в ограниченном кругу сотрудников.

Решение помогает сохранить накопленные знания. В основе инструмента — статьи, которые создаются и дорабатываются во встроенном редакторе. Такой подход максимально упрощает работу с текстами и навигацию.

База знаний доступна в бесплатной версии: пользователи могут использовать все возможности решения, но есть ограничения. Чтобы их снять, необходимо приобрести лицензию.

Создавать статьи можно на основе готовых шаблонов, например, для материалов с ответами на часто задаваемые вопросы (FAQ).

Уровни доступа к материалам для разных групп сотрудников гибко настраиваются администратором.

Для навигации по статьям с перекликающимися тематиками между ними устанавливаются связи. А для быстрого поиска информации есть список недавних статей пользователя.

Елена Лобанова, руководитель проектов развития бизнеса Directum, сказала: «База знаний — то, без чего не существует ни одна крупная компания, вопрос только в том, насколько удобно создавать, хранить и использовать накопленный опыт. Мы создали достойную альтернативу Confluence, а в связке с Agile-досками еще и полноценную замену Jira. Использование базы знаний значительно сокращает время на поиск и фиксацию информации, а её бесшовная интеграция с другими возможностями системы делает работу пользователей еще эффективнее без лишних телодвижений».

Благодаря инструменту время поиска информации сокращается на 20%, ускоряется выполнение задач, связанных с обучением и внутренними технологиями, а также упрощается доступ сотрудников к информации.

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