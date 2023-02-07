«Нетрика медицина» выпустила агрегатор отчетных данных по телемедицинским консультациям

«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») разработала инструмент для сбора данных оперативной отчетности в рамках сервиса «N3.телемедицина». Он позволяет пользователям выгружать сведения из системы телемедицинского документооборота без привлечения программистов и специалистов-аналитиков.

Агрегатор собирает данные из записей о заявках, проходящих через сервис «N3.телемедицина» в рамках запущенных региональных маршрутов. Помимо телемедицинских консультаций, такой же принцип агрегации применяется при согласовании направлений, активных вызовах врача на дом, в управлении очередями и т.д. Отчеты формируются в виде построчных журналов и статистических срезов по заданным параметрам.

Разработка инструмента велась в рамках развития модуля «Управление потоками пациентов», который является ядром сервиса «N3.телемедицина». Он позволяет настраивать набор необходимых данных, а любые новые параметры в системе документооборота сразу начинают поддерживаться при сборе отчетности.

Агрегация данных, настройка отчетов, формата отображения и представления информации, а также ролевого доступа к записям происходят без участия программистов.

Инструмент предоставляет возможность фильтровать данные по любому из заданных параметров при помощи пользовательского интерфейса. Также существует и программный интерфейс агрегатора, работающий через RESTful API. Через него интегрирующиеся информационные системы могут получать всю необходимую информацию по подготовленным отчетам. Помимо этого, агрегатор предоставляет возможность выгрузки записей в формате xlsx и умеет автоматически обогащать отчеты сведениями из систем нормативно-справочной информации (НСИ).

Агрегатор используется практически во всех регионах, где уже работает сервис «N3.телемедицина». В настоящее время происходит внедрение агрегатора в Ставропольском и Хабаровском крае. Лидируют же по количеству заявок на телемедицинские консультации Ленинградская область и Кузбасс.

«Данный функционал активно используется в Ленинградской области. Только за последние полгода было проведено более 10 тыс. заявок по согласованию направлений для оказания помощи пациентам как в медицинских организациях нашей области, так и в других регионах. Новый сервис предоставляет доступ к отчетам в разрезе организаций, врачей и пациентов. Благодаря этому инструменту мы можем оперативно выгружать интересующие нас отчеты по заранее настроенным шаблонам, которые, при необходимости, могут быть расширены. В ближайшее время мы планируем расширить спектр телемедицинских консультаций, выполняемых в регионе через сервис «N3.телемедицина», – сказал Виктор Анисимов, заместитель главного врача по реализации национальных проектов, главный внештатный специалист по информационным системам в здравоохранении Ленинградской области.