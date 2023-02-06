«Крок» начинает использовать серверы Gagar>n в своих проектах

ИТ-компания «Крок» и Gagar>n , российский разработчик и производитель серверного оборудования по стандарту Open Compute Project, заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Решение о сотрудничестве было принято после успешного тестирования серверов Gagar>n , в рамках которого подтвердилась совместимость оборудования с широким спектром системного программного обеспечения. В «Крок» проверили, как на серверах Gagar>n работают функции мониторинга и управления, разворачиваются различные операционные системы, такие как «Ред ОС», CentOS, Windows Server, Astra Linux, платформа виртуалиазции zVirt. Кроме того, были проведены многочисленные тесты на отказоустойчивость и производительность оборудования (7zip, nginx, Redis, PostgreSQL и другие), проверено удобство установки нового оборудования, его диагностики и обслуживания, а также ремонтопригодности.

В результате партнерства клиентам «Крок» стали доступны решения на базе оборудования Gagar>n . Продукты Gagar>n собраны, скоммутированы, промаркированы и подготовлены на собственном производстве компании — благодаря этому оборудование Gagar>n легко ввести в работу сразу после поставки (достаточно подключить питание и внешнюю сеть). Итоговое решение по плотности и легкости в обслуживании напоминает блейд-серверы.

Схемотехника печатных плат, микрокоды и UEFI для серверов Gagar>n разрабатываются в России — решения компании полностью соответствуют специфике российского бизнеса и требованиям отечественных заказчиков. А открытая архитектура, которую подразумевает стандарт Open Compute Project, позволяет быстро адаптировать продукты к меняющимся реалиям рынка и использовать передовые достижения глобального OCP-сообщества.

«Мы помогаем бизнесу получать максимальную отдачу от технологий и успешно решать даже самые сложные задачи. И в текущих рыночных реалиях стараемся представить в своем продуктовом портфеле как можно больше российских вендоров с надежными и высокопроизводительными решениями. Протестировав серверное оборудование Gagar>n , мы убедились в его качестве, поэтому видим большие перспективы в нашем сотрудничестве», — отметил Александр Сысоев, руководитель направления «Инфраструктурные решения» ИТ-компании «Крок».

«Сотрудничество с «Крок» позволит объединить наши технологические ресурсы и экспертизу партнера в развертывании и поддержке вычислительной инфраструктуры разного уровня сложности. В результате клиенты «Крок» получат качественные и надежные отечественные решения, которые обеспечат эффективность, масштабируемость и простоту обслуживания серверной платформы», — сказал Евгений Лагунцов, директор центра компетенций Gagar>n .