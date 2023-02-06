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Группа Т1 и Directum стали партнерами

Группа Т1 и разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами Directum расширили партнерские отношения на проектах внедрения систем электронного документооборота (СЭД).

Объединение проектного опыта позволит компаниям корпоративного сегмента получать услуги по бизнес-консалтингу и оперативному внедрению электронного документооборота.

Партнерство крупных игроков обеспечит клиентам доступ к объединенной экспертизе в области построения ИТ-систем документооборота. Группа Т1 планирует осуществлять продажу как программного обеспечения разработки Directum, так и подписки на ПО. В дальнейшем компании намерены увеличить число совместных проектов.

«Партнерство с российским разработчиком Directum объясняется ростом запросов со стороны бизнеса на отечественное решение, которое позволит без наращивания ИТ-функции автоматизировать бизнес-процессы и внедрять масштабируемую систему с готовым межкорпоративным документооборотом под любые нужды компании. Сотрудничество с лидером рынка СЭД позволит нам расширять продуктовое видение, находить новые возможности на рынке и комплексно подходить к решению сложных кейсов», — сказал Дмитрий Макаров, директор направления «Цифровые решения», группа Т1.

«Совместно с группой Т1 мы будем решать задачи цифровой трансформации заказчиков, поддерживая переход крупнейших компаний на отечественное программное обеспечение. Мы поможем российскому бизнесу оперативно перейти на современные решения, обеспечив единое пространство для движения и хранения документов», — отметил Илья Красавин, руководитель отдела развития партнерской сети Directum.

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