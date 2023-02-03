Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт «Рутокен ЭЦП 3.0» и «Ред ОС»

«Актив» и «Ред софт» провели очередную серию тестовых испытаний и подтвердили корректность совместной работы устройств «Рутокен» различных моделей в отечественной операционной системе «Ред ОС», в том числе USB-токенов и смарт-карт новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП 3.0» с возможностью работы через контактный и бесконтактный интерфейс.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

USB-токены и смарт-карты «Рутокен» используются в «Ред ОС» для безопасного хранения ключей электронной подписи, а также усиливают защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации. Для этого используется надежная технология двухфакторной аутентификации, заменяющая небезопасную парольную аутентификацию. Сочетание факторов физического владения устройством и знания PIN-кода является надежным способом защиты, предполагающим, что к работе в информационной системе допускаются только владельцы физических устройств «Рутокен», знающие PIN-код. Кроме того, активные криптографические токены и смарт-карты линеек «Рутокен ЭЦП» версий 2.0 и 3.0 способны формировать электронную подпись документов и файлов внутри устройства, не передавая ключи, используемые для подписания, в память рабочего компьютера.

В ходе очередной серии испытаний специалистами «Актив» и Ред софт была протестирована и подтверждена корректность совместной работы «Ред ОС» и следующих устройств «Рутокен»: линейка «Рутокен ЭЦП 3.0», среди которых «Рутокен ЭЦП 3.0 3200» и «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC»; «Рутокен ЭЦП 2.0» (micro, Flash), «Рутокен ЭЦП 2.0 2100» (micro, Type-C); «Рутокен ЭЦП 2.0 3000» (micro, Type-C); «Рутокен ЭЦП PKI» (micro, Type-C); «Рутокен Lite» (micro); «Рутокен S» (micro); «Рутокен ЭЦП 3.0 3100 NFC»; «Рутокен ЭЦП 2.0 2100».

По итогам совместных испытаний компания «Актив» и «Ред софт» подписали сертификат совместимости.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив», сказал: «Развивая технологическое сотрудничество, «Актив» работает с производителями российских операционных платформ. Еще до выхода новых устройств «Рутокен» на рынок мы интегрируем их в самые актуальные и востребованные версии ОС. Вместе со специалистами из «Ред софт» мы помогаем пользователям государственных организаций осуществлять процесс перехода на полностью российские комплексные защищенные решения. Благодарны коллегам за надежное сотрудничество».

«Ред софт» и «Актив» сотрудничают на протяжении многих лет. Благодаря совместной работе пользователи операционной системы «Ред ОС» могут использовать актуальные и надежные решения для обеспечения информационной безопасности. Программный комплекс соответствует требованиям безопасности и может использоваться в том числе на объектах КИИ, где сейчас это особенно необходимо», — сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.