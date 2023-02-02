Navicon внедрил аналитическую платформу «Дельта BI»

Системный интегратор и разработчик Navicon автоматизировал управленческую отчетность с помощью платформы «Дельта BI». Решение смогло полноценно заменить систему визуальной аналитики крупнейших глобальных поставщиков — Power BI, Qlik, Tableau

«Дельта BI» установлена в Navicon в качестве альтернативы зарубежному аналитическому продукту, который использовали в компании до ухода вендора с российского рынка. Системному интегратору требовалась масштабируемая BI-система, способная работать с большим количеством источников данных и позволяющая руководителям, сотрудникам отдела продаж и партнерам компании получать динамические отчеты по прибыли, убыткам и продажам.

Чтобы сохранить привычный уровень аналитики, а также упростить и ускорить процесс миграции, было принято решение развернуть систему «Дельта BI». Продукт содержит те же функциональные возможности, что и его зарубежные аналоги. Более того, он относится к новому поколению BI-систем — Augmented analytics, или расширенная аналитика. То есть в системе используются инструменты машинного обучения и искусственного интеллекта для автоматизации процессов анализа. При этом self-service-подход к формированию отчетности делает ИТ-решение доступным для всех категорий пользователей: как для аналитиков с высоким уровнем технических навыков, так и для линейных сотрудников, привыкших к работе в Excel.

По итогам проекта в Navicon развернуто полностью импортонезависимое BI-решение. Топ-менеджмент компании может просматривать динамические отчеты по ключевым бизнес-метрикам на уровне всей компании, а партнерам и специалистам отдела продаж открыты сведения, касающиеся результатов работы конкретных подразделений. Данные мгновенного отображаются в удобном визуальном формате в браузере, на телеэкранах и в мобильном приложении. Непрерывный доступ к актуальным сведениям позволяет принимать взвешенные управленческие решения даже в условиях стремительных изменений на рынке.

«Миграция на отечественное BI-решение — серьезный шаг, который может повлечь за собой перестройку логики бизнес-процессов, а также крупные инвестиции. При этом функциональность нового продукта может оказаться не такой широкой, как у зарубежных платформ. «Дельта BI» — оптимальный вариант для перехода с таких решений как Tableau, Qlik или Power BI. Функциональность системы, включенная в базовую поставку, значительно превышает функциональные возможности конкурирующих систем, что позволяет решать разнообразные задачи в области аналитики в рамках единого инструмента. «Дельта BI» помогает сохранить привычный уровень корпоративной аналитики, а также обладает широким ETL-инструментарием, технологиями ML и AI. По функциональным возможностям и UX решение не уступает продуктам от глобальных вендоров, поэтому бесшовный переход на «Дельта BI» возможен в сжатые сроки. Информация в системе визуализируется в привычном для сотрудников формате — при переходе они почти не заметят изменений в повседневной работе», — сказал Роман Приходченко, CIO Navicon.

Проект продолжается. В планах компании — подключение к «Дельта BI» мидл-менеджмента.