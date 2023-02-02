Более 620 тыс. пассажиров за полгода перевезли новые ярославские автобусы, оснащенные цифровыми сервисами

Комплекс информационных систем управления общественным транспортом запущен компанией «Датапакс» на автобусном маршруте № 176 «Ярославль (Ярославль-Главный) – поселок Щедрино» в рамках первого этапа модернизации пассажирских перевозок Ярославской области летом 2022 г. За это время новые комфортабельные автобусы перевезли 627 тыс. пассажиров. Об этом CNews сообщили представители «Датапакс».

На маршруте курсируют семь новых автобусов в едином стиле. Транспортные средства оснащены валидаторами для безналичной оплаты проезда, камерами видеонаблюдения, аппаратурой спутниковой навигации, медиапанелями, датчиками подсчета пассажиропотока, системой климат-контроля и приспособлены для перевозки маломобильных пассажиров.

Комплексная цифровая система контролирует объем транспортной работы в автоматическом режиме и обеспечивает учет рейсов в соответствии с государственным контрактом. По данным перевозчика, ежедневно автобусы выполняют 108 рейсов, фактическое выполнение транспортной работы составляет 99,2%. Около 60% поездок были оплачены безналично.

Пассажиры могут оплачивать проезд безналично несколькими способами: банковской и транспортной картой на валидаторе или с помощью мобильного приложения «Ярославская область транспорт». Для совершения оплаты пассажиру необходимо отсканировать QR-код на стикере в салоне или следовать инструкции в приложении, которое само определит маршрут и предложит оплатить проезд. Чтобы приложение идентифицировало смартфон пассажира, в нем должен быть активен режим геолокации и Bluetooth.

«Безусловно, мы будем дорабатывать и улучшать платформу для того, чтобы пассажиру было просто, понятно и удобно ей пользоваться. По мере выхода нового транспорта на городские линии, сервис станет доступен пассажирам на всем городском общественном транспорте Ярославля», – сказала Татьяна Черемных, директор департамента транспорта Ярославской области.

«Новый цифровой способ оплаты через мобильное приложение был запущен на маршруте № 176 в июле прошлого года и сразу стал набирать популярность у пассажиров. Количество пользователей мобильного приложения увеличилось почти в восемь раз. В общей сложности его установили более 6000 человек. Каждый второй пассажир активно пользуется сервисом для планирования маршрута. Доля мобильной оплаты составляет около 3% от общего количества оплаченных поездок, включая наличную оплату. Всего с помощью сервиса оплачено порядка 11 тыс. поездок, – отметил Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

Количество мобильных оплат выросло в шесть раз с момента запуска. При этом наибольшей популярностью у ярославцев пользуется оплата по QR-коду. Этим способом пассажиры оплачивают проезд в три раза чаще, чем с помощью Bluetooth.

Кроме оплаты проезда на 176 маршруте приложение предоставляет реальное движение транспортных средств на карте области по межмуниципальным маршрутам и маршрутам электротранспорта в городе Ярославле, информацию о расписании транспорта, прогноз прибытия на нужную остановку. Цифровой сервис доступен для скачивания в Google Play и App Store.

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ООО «Датапакс» – российский разработчик и оператор информационно-технологических решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок – комплексный инструмент MaaS, включающий сервисы для органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров.