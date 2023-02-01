Интеллектуальная система МТС поможет следить за состоянием воздуха

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила систему видеоконтроля выбросов промышленных предприятий. Решение на базе интеллектуального видеонаблюдения ведёт круглосуточный контроль за производственными площадками, анализируя показатели выбросов и внешних газов. Пилотная система развернута для Центра экологического мониторинга Челябинской области в трех районах Челябинска. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система интеллектуального видеонаблюдения МТС включает более десяти цифровых IP-камер Full HD, установленные по периметрам нескольких производственных предприятий на высоких точках с широким обзором промзон в Металлургическом, Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска, некоторые из камер дополнительно оснащены тепловизионными модулями. Это позволяет круглосуточно, в том числе в условиях плохой видимости, вести наблюдение за фактом загрязнения производственных площадок, выявлять работу незаконных предприятий и оперативно реагировать в случае необходимости. Записи с камер и информация о событиях сохраняются в видеоархив для дальнейшего анализа.

«Экосистема МТС включает набор цифровых решений, которые повышают безопасность и позволяют улучшать экообстановку в регионах страны. Помимо системы видеоконтроля выбросов, которую мы планируем расширять в Челябинске, мы можем разворачивать мобильные станции анализа качества воздуха, которые ведут непрерывный мониторинг наличия выбросов и загрязняющих веществ. Такой инструмент позволяет в режиме онлайн выявлять наличие вредных примесей и их объём в воздухе, и дистанционно передавать эту информацию для принятия необходимых мер», – отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.

«Мы продолжаем развивать территориальную сеть наблюдения за атмосферным воздухом в Челябинской области, в том числе с помощью системы визуального мониторинга МТС. Часть камер имеют инфракрасный спектр и позволяют вести наблюдение при любой погоде и в любое время суток и, соответственно, в том диапазоне, который не виден при обычном взгляде. Это помогает при ориентировании передвижных лабораторий, а также работе органов регионального надзора при выявлении несанкционированных источников выбросов и принятии соответствующих мер. Мы рассчитываем, что в связи с введением новой дополнительной системы эффективность надзора повысится, потому как фактически сейчас есть обзор ситуации с высотных точек за всеми источниками выбросов, – сказал начальник Центра экологического мониторинга Челябинской области Владислав Коробкин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.