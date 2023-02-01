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ИИ повысил на 20% решаемость вопросов корпоративных клиентов Сбера при первом обращении в контактный центр

Сбербанк подвел итоги реализации проектов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ) в контактном центре для юридических лиц. По итогам 2022 г. внедрение ИИ в работу чат-бота повысило количество решаемых при первом обращении вопросов клиентов на 20% год к году. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Технологии ИИ применяются в работе контактного центра для распознавания и анализа речи, классификации обращений виртуальным ассистентом, а также для автоматизации процесса верификации сканов документов. В результате улучшается качество сервиса для клиентов и сокращается объем рутинных процессов для операторов линии поддержки.

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка: «По итогам 2022 г. суммарный экономический эффект от внедрения технологий ИИ в процесс обслуживания корпоративных клиентов в контактном центре составил 260 млн руб. Помимо финансового эффекта, который Сбербанк извлекает от использования новых технологий, улучшается и клиентский опыт, а порой создаются абсолютные новые механики в оказании лучшего сервиса. В будущем году мы планируем предложить наши наработки в области ИИ внешнему рынку решений для контактных центров в России».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс одна голосующая акция. Оставшимися 50% минус одна голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

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