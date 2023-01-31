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Softline заключила соглашение о партнерстве с Mango Office

Softline объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с российским разработчиком сервисов для бизнес-коммуникаций Mango Office. Партнерство позволит компании Softline пополнить продуктовый портфель коммуникационными решениями, а вендору — расширить партнерскую сеть.

Mango Office — поставщик SaaS-решений и участник отечественного рынка виртуальных АТС. Благодаря сотрудничеству с вендором компания Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, сможет увеличить спектр услуг и углубить экспертизу в области коммуникационных сервисов для бизнеса. Среди них — виртуальная АТС, омниканальный контакт-центр, коллтрекинг, речевая аналитика, а также средства организации совместной и удаленной работы, включая защищенный корпоративный мессенджер и видеоконференции.

В рамках сотрудничества Softline будет продавать и продвигать сервисы Mango Office в своем онлайн-магазине, где уже доступны сертификаты на некоторые продукты разработчика.

«Компания Softline обрела надежного партнера в лице разработчика программного обеспечения и сервисов для бизнес-коммуникаций Mango Office. Теперь мы сможем предложить нашим заказчикам больше эффективных решений, позволяющих оптимизировать бизнес-процессы, повысить продажи, улучшить клиентское обслуживание и ускорить взаимодействие в команде. Мы планируем сфокусироваться на продвижении продуктов и услуг нашего партнера в сегментах среднего и малого бизнеса, но решения вендора также будут крайне актуальны и для государственных заказчиков. К тому же надежность компании подтверждается наличием ее решений реестре российского ПО», — сказал Андрей Тельный, руководитель отдела маркетинга Softline Ecommerce.

«Сотрудничество с Softline открывает для нас перспективы развития новой модели заказа облачных сервисов, — отметил Александр Шикинов, директор по продажам Mango Office. — На площадке маркетплейса каждый желающий может приобрести сертификат на наши услуги, причем не только для себя, но и в подарок своим бизнес-партнерам или клиентам. Уверен, благодаря новому каналу продаж через популярную онлайн-витрину, еще больше российских корпоративных заказчиков смогут познакомиться с нашими технологиями».

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