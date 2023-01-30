ГК «Основа» оцифровала исполнительную документацию

ГК «Основа» заключила партнерское соглашение с сервисом цифровой исполнительной документации BuildDocs (Amethyst Group) на внедрение их продукта на всех своих объектах.

На текущий момент ГК «Основа» подключила 8 своих строящихся объектов к системе BuildDocs. Учитывая затраты на пользование системой, цифровизация сократит расходы на производство исполнительной документации в компании на 60%.

«При выборе продукта по цифровой исполнительной документации мы главным образом ориентировались на возможность его гибкой интеграции с нашими действующими информационным системами, исключение человеческого фактора и, как следствие, возможного срыва сроков или снижения качества строительства. Также важным фактором является то, что мы в любой момент готовы предоставить всю необходимую информацию в электронном виде в случае запроса регулирующих органов, – сказал Роман Налепов, директор по цифровизации ГК «Основа». – Оцифровка ещё и этого процесса позволила нам создать полный цифровой контур, который обеспечивает прозрачность взаимодействия со всеми контрагентами. Таким образом, в режиме реального времени компания может проверить достоверность и актуальность любой информации о ходе строительства и сметах, что позволяет оперативно контролировать исполнение работ на каждом этапе строительства и, как следствие, сократить себестоимость строительства».

Переход на цифровые технологии в строительстве и управлении строительством ГК «Основа» начала в 2017 г., и сегодня в ее портфеле большое количество собственных ИТ-продуктов, которые используются на всём цикле стройки: от проектирования и строительства до управления и эксплуатации ЖК. Среди них: IRMA (система сметного планирования, прогнозирования стоимости проекта на всем жизненном цикле строительства), Terra 360 (цифровой строительный контроль с использованием технологий машинного зрения и искусственного интеллекта), Wevo Life (цифровая система эксплуатации жилых комплексов с мобильным приложением социального взаимодействия жителей). Все эти системы направлены на улучшение качества строительства, упрощение бизнес-процессов, а также повышение качества жизни покупателей квартир в проектах компании. Ежегодно в процессы автоматизации и разработку собственных новых цифровых продуктов компания инвестирует более $1 млн.

В портфеле ГК «Основа» на данный момент 11 проектов в активной стадии реализации, среди которых: «Мираполис», Nametkin Tower, Red 7, Mainstreet, Very, «Физтехсити», «Uno.Головинские пруды» и «Uno.Старокоптеевский». Еще порядка 10 проектов компании находятся на разных стадиях разработки.