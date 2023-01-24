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ITLand разработала приложение для интеграции «1С:PM Управление проектами» и «Битрикс24»

ITLand выпустила бесплатное приложение «Интеграция 1С:PM Управление проектами и Битрикс24», предназначенное для двустороннего обмена данными между программными продуктами линейки «1C:PM Управление проектами» и «Битрикс24». Решение позволит обеспечить планирование проектов, проектный учет, управление экономикой проектной организации и создать взаимосвязанный проектный портал.

Это интегрированное решение будет интересно пользователям, решающим проектные задачи на предприятиях любого масштаба. Оно позволит повысить эффективность работы и взаимодействия сотрудников всех уровней по проектам, сократит затраты на разработку и автоматизацию обменов данными между системами.

Приложение «Интеграция :PM Управление проектами и Битрикс24» обеспечит для сотрудников и руководителей доступные коммуникации на странице сайта проекта или в мобильном приложении «Битрикс24» внутри команды, с заказчиками или подрядчиками. А широкая функциональность линейки «1C:РМ Управление проектами» (цели, заказы, проектное производство, проектная экономика, результаты) поможет повысить эффективность управление проектной организацией.

Двусторонний обмен данными позволит: обеспечить автоматическую синхронизацию проектов между системами; создавать проекты и этапы работ в «1С:PM Управление проектами» и синхронизировать их с проектами и задачами в «Битрикс24»; выдавать задания исполнителям в «Битрикс24» или в «1С:РМ Управление проектами» с автоматической загрузкой их в ту или иную систему; сделать возможным импорт списанных трудозатрат из «Битрикс24» в «:PM Управление проектами» с автоматической актуализацией процентов готовности, формированием отчетности и KPI.

Приложение опубликовано на маркетплейсе «Битрис24» и доступно для бесплатной установки.

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