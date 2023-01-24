iFellow внедрила ERP-платформу «Орион» в АО «ТК «Конвей плюс»

Российская ИТ-компания iFellow, специализирующаяся на разработке, тестировании и сопровождении ПО, внедрила в АО «ТК «Конвей плюс» (входит в «Первую портовую компанию») ERP-систему для автоматизации бизнес-процессов «Орион». Платформа помогает управлять проектами, командами, ресурсами и финансовыми показателями. Об этом CNews сообщили представители iFellow.

АО «ТК «Конвей плюс» оказывает весь спектр ИТ-услуг для группы стивидорных и логистических предприятий «Первая портовая компания» (группа ППК). Группа специализируется на обработке всех видов грузов в российских портах Балтийского и Черноморского бассейнов, а также предоставляет логистический сервис.

В задачи «ТК «Конвей плюс» входит поддержка рабочих мест, внедрение и развитие информационных систем. У компании есть каталог услуг, тарифы и ресурсы, задействованные при их оказании. На основании заключенных договоров выставляются итоговые ежемесячные счета, поэтому схема тарификации и учет объемов работ должны быть максимально прозрачными и понятными для заказчиков.

Для планирования и учета загрузки команд, управления задачами разработки и документооборотом, бюджетирования процессов была внедрена ERP-платформа «Орион». Она представляет собой экосистему, позволяющую автоматизировать различные бизнес-процессы подразделений внутри компании. Платформа содержит модули управления проектами, контроля исполнения поручений, HR и CRM.

На старте проекта требовалось наладить автономную работу решения вне зависимости от back-office-систем, но при этом иметь возможность для миграции данных из них. Для этого была пересмотрена часть архитектуры платформы, выполнена аналитика процессов заказчика, скорректированы инструменты. Данные в «Орион» были загружены без реализации объемных и существенных интеграций со смежными системами. В качестве дополнительных инструментов использовались решения Jira 8.20, Confluence 7.19, Pentaho Data integration 9.3 и база данных PostgreSQL 11.

Благодаря реализации проекта проведена структуризация всех задач с учетом планов и стоимости ресурсов на развитие продуктов, повышена прозрачность процессов, связанных с работой ИТ-команд, ускорено администрирование и взаимодействие со смежными подразделениями, а также сокращены затраты на управление и внедрено сквозное бюджетирование.

Функциональный блок отчетов «Ориона» позволяет получать аналитический срез по загрузке команд в проектной деятельности в режиме «единого окна». Такие данные помогают руководителям принимать решения по распределению ресурсов и проводить корректную балансировку в рамках приоритезации проектов компании.

На платформе ведется полный учет ресурсов с точки зрения назначения и формирования списка задач бэклога, планируемых и фактических сроков и трудозатрат. В конце месяца формируется специализированная выгрузка в систему биллинга, связанную с каталогом услуг. В ней происходит тарификация и формируется итоговый счет по каждому договору для заказчиков.

«В ходе проекта нам удалось автоматизировать управление календарным планом, документами и командами разработки, подготовку и выгрузку различных отчетов, развитие компетенций персонала компании. Внедрение платформы позволило АО “ТК “Конвей плюс” повысить прозрачность процессов, отрегулировать приоритизацию задач, сократить потери запросов на изменение и вести контроль сквозного бюджетирования. Все это, в свою очередь, помогает повысить удовлетворенность клиентов, оптимизировать и ускорить работу и улучшить экономическую эффективность», — сказал Сергей Зубарев, исполнительный директор компании iFellow.

«Платформа “Орион” максимально соответствует нашим потребностям. Благодаря совместной работе с командой iFellow проект по ее внедрению реализован быстро и качественно. Мы смогли структурировать бизнес-процессы компании, понять реальную загрузку команд разработки и объем требуемых ресурсов на развитие продуктов, а также расписать ресурсный план на все текущие и планируемые задачи. В дальнейшем планируем вместе с разработчиком дорабатывать и развивать систему в соответствии с нашими запросами», — отметил Олег Титов, директор по ИТ «Первой портовой компании».

***

Группа компаний iFellow работает на международном рынке информационных технологий с 2015 г. Основная специализация группы — развитие собственных продуктов, заказная разработка, ИТ-консалтинг, тестирование и сопровождение программного обеспечения.