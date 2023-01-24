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«Глория джинс» сократила время на построение графиков операторов с помощью Naumen WFM Cloud

Российский ритейлер «Глория джинс» внедрил в контактном центре российскую облачную систему для управления рабочей нагрузкой Naumen WFM Cloud. Решение прогнозирует периоды пиковых нагрузок на входящую линию с точностью до 90% и помогает эффективно формировать смены для 50 операторов.

Контактный центр «Глория джинс» обрабатывает входящие звонки, почту, сообщения в чате и отзывы, а также совершает исходящие обзвоны. Компания внедрила WFM-систему, чтобы автоматизировать процесс построения расписания для операторов. Результатом стало сокращение времени на формирование графика смен на месяц с 2 дней до 15 минут. При этом прогноз по количеству обращений и потребности в операторах строится с точностью до 90%.

Решение Naumen WFM Cloud позволяет супервизору контролировать дисциплину: отслеживать исполнение расписания и выходы в перерывы в онлайн-режиме. Операторам контакт-центра в свою очередь доступен личный кабинет, в котором можно уточнять свое расписание в реальном времени.

«Для небольших контактных центров мы активно развиваем облачную версию продукта — Naumen WFM Cloud, и предлагаем разные варианты подписки в зависимости от потребностей бизнеса. В течение пробного периода платформой можно бесплатно пользоваться без ограничений пользователей», — отметил Роман Беляев, руководитель направления Naumen WFM.

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