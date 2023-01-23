CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Облака
|

Агрокомплекс «Согласие» запустил площадку для корпоративных закупок на базе B2B-Center

Свиноводческий комплекс «Согласие» запустил корпоративную электронную торговую площадку на базе B2B-Center. На новой площадке компания уже провела закупки на общую сумму более 56 млн руб.

«Согласие» обеспечивает полный цикл производства: от собственной сырьевой базы до продажи готовой продукции конечным покупателям. Предприятие непрерывно совершенствует закупочную деятельность, чтобы эффективно контролировать цепочки поставок и обеспечивать высокое качество производимой продукции.

Компания заинтересована в сотрудничестве с поставщиками широкого спектра товаров и услуг. Она закупает на электронной площадке ветеринарные препараты, хозтовары, материалы и сырье для производства, средства индивидуальной защиты, упаковку, медпрепараты и другую номенклатуру.

«Благодаря сотрудничеству с B2B-Center мы получили простые и понятные сервисы для закупок, а также доступ к базе из более 600 тыс. поставщиков. В короткий срок мы запустили брендированную площадку на отдельном домене с нашим дизайном. Результаты первых процедур на ЭТП показали, что это эффективный инструмент для поиска новых подрядчиков и снижения закупочных цен», — сказал Олег Кудашкин, специалист по закупкам компании «Согласие».

Брендированная электронная площадка – это облачное решение B2B-Center, которое оперативно внедряется без затрат на разработку и поддержку. Функциональность позволяет получать предложения со всего рынка с помощью различных видов конкурсных процедур. Все закупки компании располагаются в едином пространстве с аналитикой и настройками прав пользователей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российская мультипликация на грани катастрофы. Лицензии на иностранный софт вот-вот закончатся, «железо» никто не поставляет

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Разработчик космических чипов неожиданно избежал полумиллиардного штрафа за срыв госпроекта

Конференция CNews «Business Process Management 2023» состоится 9 февраля

Российский бизнес спешно бросает российские ЦОДы и бежит в казахстанские

Конференция «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки: хиты продаж

Показать еще

Наука

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
Показать еще