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ВТБ и мосметро внедрили биометрическую оплату на «Аэроэкспрессе»

Возможность оплаты по FacePay, которая уже внедрена в московском метро, стала доступна и для оплаты «Аэроэкспресса». К системе подключены по два турникета на Северном и Южном железнодорожных терминалах в Шереметьево. Такую возможность обеспечили ВТБ и мосметро, говорится в сообщении банка.

Оплатить поездку можно на турникетах со специальным черным стикером: нужно взглянуть в камеру на турникете, списание со счета карты банк ВТБ произведёт автоматически. Перед этим нужно зарегистироваться в сервисе оплаты проезда по биометрии в приложении «Метро Москвы».

«Биометрия – это в первую очередь технология для улучшения качества жизни людей. Москвичи уже оценили удобство такой оплаты проезда в метро и на МЦК, поэтому запуск сервиса в терминалах «Аэроэкспресса» стал логичным продолжением совместной работы ВТБ и мосметро по внедрению современных платёжных решений на транспорте. Важно, что биометрические транзакции экономят не только время пассажиров, но и материальные ресурсы: сокращается количество выпускаемых карт, билетов и чеков», – отметил Вадим Изотов, начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов – старший вице-президент банка ВТБ.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, если сервис будет популярным, его подключат в других аэропортах. Всего же в системе оплаты по биометрии сейчас зарегистрировано более 300 тыс. пользователей, которые совершили свыше 46,5 млн проходов. Токен: Pb3XmBtzsxtkk2k9mC1RfXdtFRNy8rhuevGWVotРекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: https://www.vtb.ru/

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