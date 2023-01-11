Завершена сертификация ОС Astra Linux Special Edition в Белоруссии

Разработанная в ГК «Астра» защищенная операционная система Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-37 успешно прошла сертификацию в Оперативно-аналитическом центре при Президенте Республики Беларусь (ОАЦ), по результатам которой оформлен сертификат соответствия №BY/112 02.01. ТР027 036.01 00621. На текущий момент Astra Linux Special Edition — единственная российская ОС, которая полностью удовлетворяет установленным нормативными документами требованиям безопасности и обеспечивает защиту как общедоступной, так и любой иной информации ограниченного распространения, включая информацию, затрагивающую интересы физических лиц, служебную информацию ограниченного распространения и др., и может применяться в составе негосударственных и государственных информационных систем, в том числе критически важных объектов информатизации.

Получению сертификата предшествовали исследования, проведенные испытательной лабораторией «Секьюрити лаб». Работы затронули все заявленные возможности, связанные с обеспечением безопасности данных, в том числе внимание было уделено средствам создания и защиты среды виртуализации и защищенной системе управления базами данных, включенным в состав операционной системы. В итоге решение успешно прошло все проверки, продемонстрировав высокую степень надежности и стабильную работу во всех ситуациях. Установлено, что продукт соответствует требованиям технического регламента «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» (ТР 2013/027/BY) и указанным в нем государственным стандартам Республики Беларусь.

«Ранее наша ОС уже была сертифицирована по требованиям безопасности для применения в информационных системах Республики Беларусь. В рамках последовательного развития продукта мы подготовили и передали на сертификацию очередное обновление Astra Linux Special Edition 7.7, которое является полнофункциональным аналогом российских вариантов исполнения Astra Linux Special Edition 1.7 с оперативным обновлением 1.7.2. Одновременно с этим, чтобы обеспечить возможность применять решение в более широком спектре информационных систем, мы подали новую заявку на сертификацию по более высоким показателям защищенности. Таким образом, теперь органы госвласти Беларуси, государственные предприятия военно-промышленного комплекса и другие организации могут использовать Astra Linux Special Edition для защиты любой информации ограниченного распространения. Мы действительно можем гордиться качеством своей работы: наша ОС соответствует требованиям, которые предъявляют не только российские, но и белорусские регуляторы к подобным средствам защиты информации. Продукт прошел серьезнейшие испытания и в итоге успешно подтвердил этот высокий статус», — отметил Юрий Соснин, заместитель генерального директора ГК Astra Linux.