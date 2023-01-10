Linxdatacenter и ALPE Consulting стали партнерами по цифровизации бизнеса

Сервис-провайдер Linxdatacenter и консалтинговая компания ALPE Consulting, специализирующаяся на автоматизации бизнес-процессов, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества компании предложат заказчикам услуги по автоматизации бизнеса и организации необходимой ИТ-инфраструктуры в облаке.

Linxdatacenter предоставит для проектов цифровизации ресурсы облака LinxCloud, оптимизированного для работы с высоконагруженными бизнес-системами. Инфраструктура облака LinxCloud ранее проходила аудит компании SAP и получила официальное подтверждение соответствия требованиям для работы с приложениями SAP и СУБД SAP HANA.

Платформа LinxCloud также удовлетворяет требованиям по хранению и обработке данных, предъявляемым российским законодательством.

ALPE Consulting обеспечивает поддержку российскому бизнесу по использованию различных ERP-систем, включая решения SAP и «1С».

Официально SAP прекратила продажи продуктов на российском рынке, но работа бизнеса с ее продуктами вендором не запрещена и будет продолжаться. ALPE Consulting помогает решить вопросы с развитием функциональности систем, а также технической поддержкой компаний и пользователей.

В современных условиях ALPE Consulting предлагает такие услуги как релокация систем SAP ERP на сервера и ЦОДы в Российской Федерации (Curve Out), внедрение новой системы S/4HANA с наследованием бизнес-процессов предыдущей системы или переход на систему «1С» с возможностью наследования основных данных и сохранением преемственности бизнес-процессов.

«ALPE Consulting обладает обширным опытом в автоматизации процессов в российских подразделениях иностранных компаний. Размещая решения в облаке Linxdatacenter, наши клиенты смогут решать задачи по цифровизации бизнес-процессов «под ключ», — отметила Анна Легочкина, руководитель направления продаж Linxdatacenter.

Многие филиалы европейских предприятий в России сейчас проходят процессы отделения от материнских компаний и локализации ИТ-инфраструктуры. Они лишены доступа к централизованным ИТ-системам международного бизнеса, не могут продлить лицензии на ряд уже внедренных систем, а также пользоваться облачными сервисами в других странах. На базе сервисов Linxdatacenter ALPE Consulting помогает решить актуальные вопросы развития функциональности и технической поддержки компаний и пользователей в России и за рубежом.

Услуги, подобные пакетному предложению Linxdatacenter и ALPE Consulting, востребованы на рынке, так как они позволяют удовлетворить все актуальные потребности бизнеса. Совместно партнеры уже приступили к автоматизации процессов нескольких компаний производственной отрасли.

«Бизнес не может одномоментно остановить бизнес-процессы и за недели перейти на новую ERP-платформу, поэтому возможность продолжать использовать решения SAP в российском облаке актуальна для многих компаний. Надежность облачной инфраструктуры Linxdatacenter полностью соответствует требованиям к вычислительным ресурсам, предъявляемым в наших проектах. Благодаря высокому уровню компетенций технических специалистов Linxdatacenter вместе мы сможем предложить тот уровень сервиса, к которому привыкли заказчики», — отметил генеральный директор ALPE Consulting Станислав Малышев.