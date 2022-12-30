CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

«Сбер» и «Сибур» протестировали робота для промышленной логистики

Центр робототехники «Сбера» создал автономного мобильного робота для перевозки грузов на заводах и других производственных предприятиях.

Новинка прошла проверку на предприятии компании «Сибур-химпром». Роботы доставляли жидкие пробы нефтепродуктов по автомобильным дорогам и пешеходным зонам завода. При помощи компьютерного зрения и алгоритмов навигации роботы самостоятельно строили маршруты передвижения, объезжали препятствия, а также сообщали сотрудникам, когда именно привезут груз. Конструкция роботов адаптируема для перевозки других грузов и оборудования.

По итогам пилотного проекта решено развивать технологию и задействовать таких роботов на других предприятиях.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Наши разработки для промышленной логистики отлично зарекомендовали себя, поэтому мы будем расширять спектр их применения. С каждым годом промышленные роботы берут на себя всё больше задач — это кардинально повышает эффективность и безопасность производств, ведь роботы закрывают самые сложные, опасные и рутинные участки, что облегчает человеческий труд и снижает вероятность нештатных ситуаций».

Данил Рассказов, генеральный директор компании «Сибур-химпром», сказал: «Применение роботов во внутренних процессах — это ещё один шаг к современному производству. Благодаря внедрению роботов для промышленной логистики от лаборатории робототехники «Сбера» мы повысили скорость и эффективность транспортировки проб на заводе. Роботы облегчают людям работу на предприятии, так как могут быть использованы в любое время суток и в плохую погоду. Интересно и то, как сотрудники приняли новое решение: они искренне радуются, когда встречают на пути робота, приветствуют его! Это наступившее будущее, о котором мы читали в фантастических романах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России начали строить спецмагазин приложений для чиновников и систему управления «Гостехом»

Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о планах поддержки ИТ-отрасли в 2023 г.

CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости

Максим Колесников, замглавы Минэка — в интервью CNews: В «Цифровую экономику» планируется добавить порядка 15 новых мероприятий

Выбор CNews: 7 главных изменений в российском ИТ-бизнесе в 2022 г. Голосование

Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для юных пользователей

Лучшие новогодние подарки до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие приложения для новогодних вечеринок: праздник на смартфоне

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще