Sitronics Electro установила станции для быстрой зарядки электромобилей в Ленобласти

В северных районах Ленинградской области запущены в работу 5 быстрых станций, которые поддерживают стандарт зарядки GB/T, совместимый с китайскими электромобилями. Установку и запуск обеспечил оператор электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group).

Две станции расположены на АЗС на Новоприозерском шоссе в сторону популярного направления в Карелию. Также у водителей появилась возможность зарядить электромобиль в Выборге у ТРК «Ребус» и на автомобильном пункте пропуска через российско-финляндскую границу в Торфяновке. Ещё одна станция находится на АЗС на кольцевой автомобильной дороге напротив ТРЦ «Мега Парнас».

На электрозарядных станциях мощностью 150 кВт доступны три вида коннекторов — GB/T, CCS2 и CHAdeMO. С момента запуска станций наибольшей популярностью пользуется новый для российских водителей разъём GB/T — более 50 успешных сессий меньше, чем за месяц.

Важная особенность каждой станции — развитая инфраструктура рядом. Пока идёт зарядка, водитель может отдохнуть и воспользоваться доступными сервисами — выпить кофе или закупиться в дорогу. Мощность зарядной станции — 150 кВт — экономит время водителя и позволяет зарядить электромобиль до 80% за 15-20 минут. Следить за статусами станций и запускать зарядку можно с помощью мобильного приложения Sitronics Electro.

«Мы надеемся, что установка зарядных станций на популярных направлениях в сторону Карелии и Финляндии снимет сомнения по поводу доступности инфраструктуры и сделает владение электромобилем более свободным», — сказал Андрей Гурленов, исполнительный директор Sitronics Electro.

Федеральный проект по созданию инфраструктуры для электромобилей реализован совместно с комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. До конца 2023 г. продлена мера по обнулению транспортного налога для владельцев транспортных средств с электродвигателями.

«В Ленинградской области сохраняется высокий транзитный межрегиональный поток и ежегодно растет количество туристов на автомобильном транспорте. В этом году также наблюдается рост количества электромобилей на дорогах, поэтому для нас важно обеспечить для них комфорт передвижения — доступную зарядную инфраструктуру. В наших планах за три года установить 68 быстрых зарядных станций по всей области», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.