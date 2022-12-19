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«Ростелеком» запустил в Ростове-на-Дону умное освещение

«Ростелеком» завершил проект по модернизации системы уличного освещения Ростова-на-Дону. Специалисты компании заменили 38781 светильник на светодиодные, усовершенствовали 450 шкафов управления и подключили все устройства к системе автоматического управления наружным освещением (АСУНО). Проект реализован за счет инвестиций компании и в соответствии с концепцией «Умного города» в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Автоматизированная система, к которой подключены светильники, управляет режимом освещения в зависимости от времени суток и климатических условий, а также контролирует сбор данных и отслеживает незаконные подключения.

«После того, как “Ростелеком” заменил световые приборы с морально устаревшими натриевыми лампами на светодиодные, удалось привести оснащенность улично-дорожной сети города к нормативным показателям. До модернизации уровень освещенности в люксах у нас составлял лишь 48% от норматива, предусмотренного ГОСТом. Сейчас, по данным Росстата, Ростов-на-Дону занимает третье место по этому показателю после Уфы и Казани», — сказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Срок службы светодиодных ламп в 11 раз превышает аналогичный показатель обычных фонарей. Установленные светильники отличаются более высокой светоотдачей, они долговечнее, реже нуждаются в обслуживании и позволяют муниципалитету экономить до 60% бюджета, который тратится на освещение улиц.

Срок действия энергосервисного контракта с «Ростелекомом» составляет семь лет — в течение этого периода муниципалитет будет возвращать инвестиции из сэкономленных на оплате электроэнергии средств. После его завершения бюджет Ростова-на-Дону благодаря умному освещению сможет ежегодно экономить свыше 150 млн руб. «Ростелеком» по завершению монтажа передал оборудование на баланс города и в течение всего периода действия контракта будет обеспечивать его гарантийное обслуживание.

«Внедрение такой системы является важным шагом на пути к созданию умного города. Это позволяет оптимизировать энергопотребление и формирует цифровой подход к управлению уличным освещением, улучшает комфорт жителей и повышает прозрачность информации о деятельности организаций в сфере ЖКХ. Проект в Ростове-на-Дону стал 14 по счету в регионе и учитывает богатый опыт внедрения подобных решений на территории всей страны. Цифровизация всех отраслей экономики Ростовской области для нас остается приоритетным направлением, которое мы продолжим в следующем году», — отметил вице-президент — директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

Компания сформировала бесплатный подменный фонд в размере 2% от общего объема всех установленных в городе светильников. Статистика по аналогичным проектам показала, что этого количества достаточно для оперативной замены неработающих ламп. Фонд при необходимости будет пополняться.

Подобные проекты уже успешно работают в Азове, Батайске, Белой Калитве, Таганроге, Шахтах и других городах Ростовской области.

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