CTI внедрила систему «Нестор.Brief» в Smart Room

Бизнес-интегратор CTI внедрил систему «Нестор.Brief» группы компаний ЦРТ в собственный продукт CTI Smart Room. Система «Нестор.Brief» позволяет протоколировать совещания в «Умных переговорных комнатах» CTI, автоматизирует подготовку протоколов, значительно сокращая время на процесс оцифровывания результатов онлайн- и офлайн-встреч, а также облегчает поиск и хранение данных.

Совещания и онлайн-встречи играют большую роль в бизнес-процессах каждой компании. Перевод результатов в цифровой формат без привлечения ИТ трудоемок и занимает большое количество времени. Автоматизировав процесс оцифровки, можно значительно повысить эффективность работы сотрудников и четко фиксировать все достигнутые на совещаниях договоренности.

«Трансформация рабочего пространства требует новых инструментов. Работа сотрудников в гибридном режиме – с любого устройства в офисе, дома, в дороге, – позволяет ускорить бизнес-процессы. «Умная переговорная комната» от CTI – решение, объединяющее различные системы в высокоэффективное рабочее пространство с голосовым управлением. Интеграция «Нестор.Brief» от ЦРТ в нашу «Умную переговорную» позволяет быстро и безопасно запротоколировать совещание, сохранить и эффективно использовать полученную информацию о ходе переговоров», – отметил Альберт Исламов, директор департамента коммуникационных сервисов, CTI.

«Нестор.Brief» преобразует речь участников встречи в текст и формирует цифровой архив протоколов совещаний в виде интуитивно понятных объектов, где текст, видео и аудио совмещаются воедино. С помощью «Нестор.Brief» также могут быть запротоколированы любые выступления и семинары, в том числе и уже записанные ранее.

Благодаря интеграции решения «Нестор.Brief» в CTI Smart Room организация современного офиса предоставляет клиентам следующие возможности: ускорение доступа к данным совещаний; уменьшение времени секретарей и стенографистов, затрачиваемого на выполнение рутинных задач; сопровождение гибридных и онлайн-совещаний по ВКС; интеграцию с информационными системами организации: СЭД, почта и др.

Система «Нестор.Brief» включена в реестр отечественного ПО, осуществляет качественное распознавание в сложных шумовых условиях масштабных совещаний и обеспечивает безопасное хранение записей и материалов совещаний в контуре организации.

«Одно из преимуществ «Нестор.Brief» – удобные интерфейсы, уже адаптированные под работу со всем комплексом материалов встреч – аудио- и видеозаписей и текста одновременно. Интеграция Нестор.Brief в «Умную переговорную», развитие партнерства группы ЦРТ с CTI – системным интегратором с 20-летней экспертизой, может открыть новые перспективы для бизнеса заказчиков. Бизнесу решение поможет повысить эффективность управленческих процессов и снизить нагрузку на секретарей при проведении регламентированных собраний, а госсектору – цифровизировать работу стенографистов и выполнить требования по импортозамещению», – сказал Олег Глебов, директор по развитию бизнеса группы компаний ЦРТ.

«Умная переговорная комната» CTI построена на сочетании технологий совместной работы, интернета вещей и искусственного интеллекта. Интеграция с «умными» помощниками позволяет реализовать голосовое управление большим количеством различных систем и процессов, ежедневно протекающих во время переговоров. CTI Smart Room упрощает коммуникации, увеличивает оперативность, повышает продуктивность дискуссий и эффективность презентаций за счет внедрения новых аудио- и видео-технологий.

Помимо представленной интеграции, группа ЦРТ и CTI продолжают развитие партнерства в области голосовой биометрии, речевой аналитики, диалоговых ассистентов – текстовых и голосовых роботов, реализуя совместные проекты для заказчиков.