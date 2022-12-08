В «Контур.отеле» появилось распознавание российских паспортов

Теперь сотрудники гостиниц могут автоматически вносить данные гостя в карточку при заселении и в анкету для его постановки на учет в МВД. Это позволяет новая опция сервиса «Контур.отель» — распознавание российских паспортов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

При заселении в гостиницу россиянин должен предоставить документ, удостоверяющий личность, а гостиница — внести данные в свою систему и в анкету, которую надо передать в УВМ МВД, чтобы поставить гостя на учет.

На заполнение данных паспорта у администратора уходит несколько минут, но, когда поток гостей большой, эта задача отнимает ощутимое время. Чтобы помочь отельерам ускорить выполнение рутинной задачи, в «Контур.отелт» добавили возможность заполнять профиль гостя и анкету с помощью распознавания паспорта России.

Как это работает: отельер сканирует или фотографирует паспорт, загружает файл в «Контур.отель». Сервис распознает серию и номер паспорта, дату и место выдачи, ФИО, пол, год и место рождения. Затем сервис переносит данные в карточку гостя и анкету для постановки на учет гражданина России. Отсканированный файл паспорта при этом автоматически приложится к карточке и анкете.

Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.отель»: «Мы предложили отельерам удобное решение, которое облегчит их ежедневную работу. Сотрудникам службы приема и размещения больше не придется вручную переносить паспортные данные, это сохранит время и поможет избежать ошибок. А также — позволит сэкономить. Современные системы управления отелем можно интегрировать со специальными сканерами. Однако такое оборудование не дешево. С “Контур.отелем” гостиницам не придется покупать дорогостоящую технику для сканирования документов».

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