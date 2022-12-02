Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет серийное производство фотонных чипов

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Зеленоградский нанотехнологический центр» (ЗНТЦ) – готовится начать серийное производство фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Фотонные технологии позволяют увеличить скорость передачи информации более чем в 100 раз, поэтому продукция с их применением востребована у ведущих производителей и заказчиков высокоскоростного оборудования. Развитие этой отрасли способствует укреплению технологического суверенитета страны. В настоящее время резидент особой экономической зоны столицы реализует комплексный проект по запуску серийного производства фотонных интегральных микросхем и модулей для телекоммуникационного оборудования. Компания намерена локализовать в России производство оптических мультиплексоров на основе кремниевых технологий. Начать поставку первых партий новой продукции планируется в 2023 г., а серийный выпуск – в 2024 г.», – сказал Владимир Ефимов.

ЗНТЦ – одно из первых в России предприятий, которое будет производить фотонные интегральные схемы. Сегодня разработка и освоение таких технологий входит в число новых и наиболее перспективных направлений развития компании. Работы в области технологий фотоники и нанотехнологий ведут университеты, научно-исследовательские и коммерческие предприятия, но, как правило, в рамках научных исследований.

В октябре 2022 г. ЗНТЦ вошел в московский межотраслевой кластер фотоники, объединяющий профильные предприятия и научно-технические организации столицы. Межотраслевое объединение создано на базе Московского инновационного кластера.

«Московский кластер фотоники является основной базой развития фотонных технологий в городе, обеспечивающих технологический суверенитет страны в этой области. Он поддерживает работу по переносу научных разработок в производство. Сегодня в кластер входят 40 участников, около половины из которых являются резидентами особой экономической зоны столицы», – отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Разрабатываемые фотонные интегральные схемы могут применяться в высокоскоростных и энергоэффективных устройствах передачи и обработки телекоммуникационных сигналов. Это оборудование используется для бортовой аппаратуры и наземной инфраструктуры авиационно-космической отрасли, а также в телекоммуникационной отрасли для организации мощных информационных сетей 5/6G, подключения пользователей к высокоскоростному интернету, IP-телефонии и IP-телевидению.

«У нас накоплен значительный опыт в проектировании элементов фотоники. В настоящее время ЗНТЦ осваивает производство мультиплексоров, модуляторов делителей, интерферометров и резонаторов. Получены первые образцы кристаллов отечественного оптического волноводного AWG мультиплексора, который обеспечивает прохождение сигнала в телефонных и локальных компьютерных сетях и сетях передачи данных. Сейчас мы готовим серийное производство и в ближайшем будущем планируем выпускать не менее пяти тысяч изделий в год», – сказал руководитель технологического направления интегральной фотоники ЗНТЦ Константин Певчих.

Оптический волноводный AWG-мультиплексор – это устройство, которое позволяет объединять электрические сигналы с различными интерфейсами – телефонными сетями, локальными компьютерными сетями, сетями передачи данных) – в единый групповой сигнал, преобразовывать в оптический вид и передавать по волоконно-оптическому кабелю на расстояние. Также ЗНТЦ планирует разрабатывать и выпускать разветвители, настраиваемые спектральные и частотные фильтры, термооптические переключатели, модуляторы.

«Зеленоградский нанотехнологический центр является резидентом особой экономической зоны столицы более 10 лет, с 2011 г. За это время компания инвестировала в развитие производства почти 3 млрд руб. На предприятии работает 190 человек», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Компании – резиденты особой экономической зоны столицы получают поддержку от города. Они избавлены от необходимости платить налоги на имущество, землю и транспорт. Ставка налога на прибыль для предприятий в течение 10 лет составляет 2%.